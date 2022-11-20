Как живут мобилизованные в Омске, «День жестянщика» и новый генменеджер «Авангарда»

Неделя началась с новостей о возбуждении уголовного дела военным следственным комитетом. Люди в форме подрались в общественном месте. Инцидент попал в объективы камер прохожих. СК выясняет подробности.
Глава региона Александр Бурков на выходных принял решение о выплате 100 тысяч рублей не только мобилизованным, но и добровольцам, контрактникам, сотрудникам Росгвардии и УМВД в зоне СВО. Средства в бюджете нашли. Также о мерах поддержки отчиталась мэрия. 777 детей мобилизованных омичей получили льготы в школе и детском саду.
Воинские части в Омске обеспечили ноутбуками и квадрокоптерами. Оборудование необходимо для работы. А мобилизованные показали, как они живут в условиях полевых лагерей. Городу55 предоставлено эксклюзивное видео с места.
Некоторые омичи продолжают пытаться обжаловать призыв в рамках частичной мобилизации. Иски поступают от резервистом с проблемами со здоровьем, многодетных отцов.
На неделе в Омске произошло сразу несколько крупных пожаров. В понедельник спасатели вынесли из огня кошку. Пламя охватило частный дом в Октябрьском округе. Люди и животные не пострадали.
В среду МЧС выезжали на возгорания целых шесть раз. Пожары случились почти во всех округах города. Одно из масштабных происшествий — загорелась пятиэтажка. Спасателям пришлось разделиться, чтобы и тушить пламя, и спасать жителей. С задачей справились: жертв нет. А мы составили хронику «горячего» дня:
Четверг тоже выдался неспокойным. На этот раз огонь покусился на девятиэтажный жилой дом. Восьмерых жильцов пришлось спасать, несколько десятков эвакуировались сами. Изначально загорелся электрощиток, пламя распространилось.
К концу рабочей недели в Омске сгорело сразу пять домов. Имущество спасти не удалось. Огонь бушевал в разных районах области. Город55 рассказывает обо всех случаях здесь.
Первая новость понедельника — женщина провела ночь в холодной яме с крысами. Девушка приезжая, не знала местности и упала в открытый коллектор. Там пришлось сидеть, пока прохожие не услышали криков о помощи. Происшествие придали огласки, тогда все принялись комментировать ситуацию. Прокуратура организовала проверку.
Зимний гололед окончательно вытесняет осеннюю слякоть. Первые предупреждения о снегопадах и морозах появились еще в понедельник. Тогда же губернатор поручил обезопасить дороги — расчистить, обработать противогололедными материалами. Меры помогли не всем. Уже к вечеру вторника в больнице по вине погоды оказались девять омичей.
Среда в городе официально объявлена Днем жестянщика. Только за утро - 27 аварий. Хотя на магистрали высыпали 1 000 тонн реагентов. О круглосуточной работе сообщала мэрия. Активно трудились и медики: кто-то в «неотложках», кто-то на местах ДТП. Собрали статистику происшествий с пострадавшими. А к вечеру, конечно, были пробки, да какие! Девять баллов.
Заторы на улицах остались и на следующий день. В четверг город встал с утра. А правоохранители продолжали поражать цифрами по ДТП. За сутки произошло 82 аварии. Правда, не всегда виновата была погода.
А пока дорожники активно борются с последствиями снегопада, омичи наседают и на них. На этот раз некоторых горожан не устроили реагенты, мол, от них портятся обувь и автомобили. Чиновники вступили в полемику. Подробнее читайте в материале ниже:
Омичи не могли не только ездить на автомобилях, но и летать на самолетах. Неделя вновь была богата на задержки рейсов. Массовые отмены случились в понедельник. В среду неудобства пассажирам добавил сам омский аэропорт. Там сбоили электронные системы. Последовали новые задержки. Конечно, после такого транспортная прокуратура организовала очередную проверку.
Собрали самые интересные новости из мира криминала, судов и междоусобиц.
Все чаще в районах Омской области стали вводить карантин из-за заболеваний животных. Например, в пятницу стало известно о годовых ограничениях в Муромцевском районе из-за лейкоза крупного рогатого скота. А в выходные появилась информация о новом случае бешенства в Калачинском районе. Ветеринары также заинтересовались анемией лошадей в Любинском районе.
14 ноября спортивный мир оглушила новость об уходе с поста генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова. Он работал в команде более двух лет. Спустя пару дней заговорили о возможных кандидатах на место. Основным претендентом стал Рашид Хабибулин, советник председателя совета директоров омского клуба Александра Крылова. Приставка «ио» уже к концу недели была не нужна. Хабибулина официально утвердили в новой должности.
Тогда же речь зашла о главном тренере хоккеистов. Михаил Кравец исполнял обязанности с момента ухода Дмитрия Рябыкина. Больше ждать не пришлось. Клуб назначил Кравеца на пост.
А пока в руководстве клуба обсуждают идеи, игроки выходят на лед. 17 ноября хоккеисты одержали восьмую победу подряд. В матче с «Сочи» счет был 5:4. Мы подробно рассказывали об этом противостоянии — читать тут. Уже 19 ноября «ястребы» пополнили победную копилку в борьбе против «Ак Барса». Счет 2:1 в овертайме.
Новогодние хлопоты уже начались. Раньше всех — у чиновников. В парках начали заливать главные катки. Самой большой будет на стадионе «Красная Звезда». Площадь — 12,7 тысяч квадратных метров.
Продолжается обустройство елочных базаров. В Ленинском округе их откроют всего шесть — здесь адреса. А вот на Левом берегу откроются 30 торговых пунктов.
18 ноября традиционно заработала «Сказочная почта Деда Мороза», как раз в День рождения главного зимнего волшебника. Рассказываем обо всех условиях. Некоторые юные омичи получат сладкие подарки от губернатора. Известно, кому и что достанется.
Свои желания не скрывают и взрослые жители Омска. В ходе соцопроса выяснили, кого из популярных артистов хотят видеть на новогодних огоньках.