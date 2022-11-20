Как живут мобилизованные в Омске, «День жестянщика» и новый генменеджер «Авангарда»

Среда в городе официально объявлена Днем жестянщика. Только за утро - 27 аварий. Хотя на магистрали высыпали 1 000 тонн реагентов. О круглосуточной работе сообщала мэрия. Активно трудились и медики: кто-то в «неотложках», кто-то на местах ДТП. Собрали статистику происшествий с пострадавшими. А к вечеру, конечно, были пробки, да какие! Девять баллов.