Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как живут мобилизованные в Омске, «День жестянщика» и новый генменеджер «Авангарда»

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI
иллюстрация
Самые значимые события недели

Как живут мобилизованные в Омске

Неделя началась с новостей о возбуждении уголовного дела военным следственным комитетом. Люди в форме подрались в общественном месте. Инцидент попал в объективы камер прохожих. СК выясняет подробности.

Тем временем призывники, которые прошли подготовку и боевое слаживание, отправляются в зону специальной военной операции. Очередной отряд двинулся в путь 15 ноября, во вторник. А следующая группа покинула наш регион уже в четверг.

Глава региона Александр Бурков на выходных принял решение о выплате 100 тысяч рублей не только мобилизованным, но и добровольцам, контрактникам, сотрудникам Росгвардии и УМВД в зоне СВО. Средства в бюджете нашли. Также о мерах поддержки отчиталась мэрия. 777 детей мобилизованных омичей получили льготы в школе и детском саду.

Воинские части в Омске обеспечили ноутбуками и квадрокоптерами. Оборудование необходимо для работы. А мобилизованные показали, как они живут в условиях полевых лагерей. Городу55 предоставлено эксклюзивное видео с места.

Некоторые омичи продолжают пытаться обжаловать призыв в рамках частичной мобилизации. Иски поступают от резервистом с проблемами со здоровьем, многодетных отцов.

Пожары в Омске

На неделе в Омске произошло сразу несколько крупных пожаров. В понедельник спасатели вынесли из огня кошку. Пламя охватило частный дом в Октябрьском округе. Люди и животные не пострадали.

В среду МЧС выезжали на возгорания целых шесть раз. Пожары случились почти во всех округах города. Одно из масштабных происшествий — загорелась пятиэтажка. Спасателям пришлось разделиться, чтобы и тушить пламя, и спасать жителей. С задачей справились: жертв нет. А мы составили хронику «горячего» дня:

География омских пожаров. Мотоциклы вчера не спаслись, зато люди не пострадали
Узнать подробнее

Четверг тоже выдался неспокойным. На этот раз огонь покусился на девятиэтажный жилой дом. Восьмерых жильцов пришлось спасать, несколько десятков эвакуировались сами. Изначально загорелся электрощиток, пламя распространилось.

К концу рабочей недели в Омске сгорело сразу пять домов. Имущество спасти не удалось. Огонь бушевал в разных районах области. Город55 рассказывает обо всех случаях здесь.

Женщина упала в яму с крысами

Первая новость понедельника — женщина провела ночь в холодной яме с крысами. Девушка приезжая, не знала местности и упала в открытый коллектор. Там пришлось сидеть, пока прохожие не услышали криков о помощи. Происшествие придали огласки, тогда все принялись комментировать ситуацию. Прокуратура организовала проверку.

День жестянщика в Омске

Зимний гололед окончательно вытесняет осеннюю слякоть. Первые предупреждения о снегопадах и морозах появились еще в понедельник. Тогда же губернатор поручил обезопасить дороги — расчистить, обработать противогололедными материалами. Меры помогли не всем. Уже к вечеру вторника в больнице по вине погоды оказались девять омичей.

Среда в городе официально объявлена Днем жестянщика. Только за утро - 27 аварий. Хотя на магистрали высыпали 1 000 тонн реагентов. О круглосуточной работе сообщала мэрия. Активно трудились и медики: кто-то в «неотложках», кто-то на местах ДТП. Собрали статистику происшествий с пострадавшими. А к вечеру, конечно, были пробки, да какие! Девять баллов.

Заторы на улицах остались и на следующий день. В четверг город встал с утра. А правоохранители продолжали поражать цифрами по ДТП. За сутки произошло 82 аварии. Правда, не всегда виновата была погода.

А пока дорожники активно борются с последствиями снегопада, омичи наседают и на них. На этот раз некоторых горожан не устроили реагенты, мол, от них портятся обувь и автомобили. Чиновники вступили в полемику. Подробнее читайте в материале ниже:

«Гниют автомобили и обувь!» Омичи пожаловались администрации на реагенты на дорогах
Узнать подробнее

Задержка рейса Омск

Омичи не могли не только ездить на автомобилях, но и летать на самолетах. Неделя вновь была богата на задержки рейсов. Массовые отмены случились в понедельник. В среду неудобства пассажирам добавил сам омский аэропорт. Там сбоили электронные системы. Последовали новые задержки. Конечно, после такого транспортная прокуратура организовала очередную проверку.

Скандалы недели

Собрали самые интересные новости из мира криминала, судов и междоусобиц.

  • Марине Степановой, экс-директору Фонда капремонта, предъявили обвинение за рухнувший дом на 20-го Партсъезда. Теперь бывшую чиновницу обвиняют еще и в злоупотреблении полномочиями. Адвокат анонсировал пресс-конференцию Степановой, где сторона планировала разъяснить свою позицию. Мы планировали попасть на это мероприятие, однако произошло нечто весьма неожиданное. Подробности в нашем материале:
«Вызывали скорую»: Марина Степанова передумала рассказывать о своем уголовном деле
Узнать подробнее
  • С бизнесмена Дмитрия Немиша требуют 433 миллиона рублей. Это его задержали за взятку экс-руководителю омской налоговой Владимиру Репину. Компания в свое время не заплатила НДС и налог на прибыль. Теперь в деле разбирается суд.
  • Каратист Павел Живодер отныне обвиняется в «причинении тяжкого вреда здоровью». Ранее 32-летнего спортсмена судили за истязание младенца. Статью переквалифицировали в начале недели.
  • Обанкротить муниципальную «Тепловую компанию» теперь хочет столичная фирма. Ресурсников хотят признать несостоятельным должником. Впрочем,  это не первая попытка обанкротить предприятие.
  • Продолжим о долгах. «Оша» решила обанкротить одного из своих должников. Сейчас дела группы компаний ведет конкурсный управляющий Лина Епифанова. Она намерена добиться банкротства ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз», чей руководитель является президентом группы компаний «Оша», это Владимир Веретено.
  • Клиенты омской юридической фирмы ИП Латынцев отыскали новый адрес компании. Город55 следит за развитием этой истории. Омичи считают себя пострадавшими от действий юрфирмы. Наш корреспондент отправился в путешествие к ИП Латынцеву вместе с героями. Тут нужны подробности:
«Верните наши деньги!»: клиенты омской юрфирмы ИП Латынцев нашли ее по новому адресу
Узнать подробнее
  • В Омский суд поступило 27 апелляций по делу об обрушении казармы ВДВ в Светлом. В конце лета гарнизонный военный суд вынес приговоры. Семь лет, 11 подсудимых, шесть реальных сроков, и теперь 27 апелляций. Дело еще все еще идет.
  • Суд не признал соглашение между ООО «Стройсервис» и АО «Омскавтодор» картельным сговором. Решение УФАС отменено. Руководителей фирм Алексея Шипилова и Якова Вагнера обвиняют в незаконном обогащении более чем на 1,7 миллиарда рублей.

Карантин в Омской области

Все чаще в районах Омской области стали вводить карантин из-за заболеваний животных. Например, в пятницу стало известно о годовых ограничениях в Муромцевском районе из-за лейкоза крупного рогатого скота. А в выходные появилась информация о новом случае бешенства в Калачинском районе. Ветеринары также заинтересовались анемией лошадей в Любинском районе.

Новый генменеджер «Авангарда»

14 ноября спортивный мир оглушила новость об уходе с поста генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова. Он работал в команде более двух лет. Спустя пару дней заговорили о возможных кандидатах на место. Основным претендентом стал Рашид Хабибулин, советник председателя совета директоров омского клуба Александра Крылова. Приставка «ио» уже к концу недели была не нужна. Хабибулина официально утвердили в новой должности.

Тогда же речь зашла о главном тренере хоккеистов. Михаил Кравец исполнял обязанности с момента ухода Дмитрия Рябыкина. Больше ждать не пришлось. Клуб назначил Кравеца на пост.

После громких кадровых изменений Александр Крылов дал пресс-конференцию. Озвучил необычные решения… Например, создать футбольную команду «Авангард» или баскетбольный клуб. Также «ястребы» задумались о производстве собственного пива.

А пока в руководстве клуба обсуждают идеи, игроки выходят на лед. 17 ноября хоккеисты одержали восьмую победу подряд. В матче с «Сочи» счет был 5:4. Мы подробно рассказывали об этом противостоянии — читать тут. Уже 19 ноября «ястребы» пополнили победную копилку в борьбе против «Ак Барса». Счет 2:1 в овертайме.

Новый год в Омске

Новогодние хлопоты уже начались. Раньше всех — у чиновников. В парках начали заливать главные катки. Самой большой будет на стадионе «Красная Звезда». Площадь — 12,7 тысяч квадратных метров.

Продолжается обустройство елочных базаров. В Ленинском округе их откроют всего шесть — здесь адреса. А вот на Левом берегу откроются 30 торговых пунктов.

18 ноября традиционно заработала «Сказочная почта Деда Мороза», как раз в День рождения главного зимнего волшебника. Рассказываем обо всех условиях. Некоторые юные омичи получат сладкие подарки от губернатора. Известно, кому и что достанется.

Свои желания не скрывают и взрослые жители Омска. В ходе соцопроса выяснили, кого из популярных артистов хотят видеть на новогодних огоньках.

#Общество#Город#Происшествия#Экономика#Спорт#Политика#Новости#Армия#Омск#Омская область#Россия#Александр Бурков#Дмитрий Рябыкин#Михаил Кравец#Александр Крылов#Марина Степанова#Яков Вагнер#Алексей Шипилов#Владимир Репин#Дед мороз#Уголовное дело#Жалобы#ГИБДД#ДТП#Транспорт#Дети#Соцсети#Авария#Авангард#Хоккей#Статистика#Отставки и назначения#Прокуратура#Новый год#Прогноз погоды#Следственный комитет#ДТП с пострадавшими#Дорога#Парк#Снег#Мобилизованные
Подпишитесь
«Вызывали скорую»: Марина Степанова передумала рассказывать о своем уголовном деле
Сегодня, 12:59
Суд отменил решение УФАС о сговоре «Стройсервиса» и «Омскавтодора»
Сегодня, 09:38
«Проблема в кукловодах»: военный из Омска о работе в зоне СВО
18 ноября, 19:37
Все участники СВО из Омской области получат по 100 тысяч рублей
Сегодня, 11:50
Мобилизованный показал условия проживания в Омске
Сегодня, 12:33