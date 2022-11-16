Омичи пережили многочасовое ожидание рейсов. Омский аэропорт снова придут проверять

Пресс-служба омской транспортной прокуратуры сообщила о проверке по фактам задержки авиарейсов в аэропорту Омска.
Предварительно прокуратура выяснила, что 16 ноября 2022 года в аэропорту имени Д. М. Карбышева задержались 3 рейса авиакомпаний «Сибирь», «Победа» и «Уральские авиалинии», направлявшихся в Москву и Сочи. Это произошло из-за технического сбоя в работе системы регистрации пассажиров.
В связи с задержками транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законов о защите прав пассажиров. Отметим, что в настоящее время самолеты вылетели, но утром люди прождали регистрации в очередях по несколько часов.