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Омичи пережили многочасовое ожидание рейсов. Омский аэропорт снова придут проверять

Сегодня, 06:55
Фото: Город55
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Омский аэропорт имени Карбышева проверят после утренних задержек рейсов

Хороший аэропорт — проверенный аэропорт. В Омске снова инициировано разбирательство после задержек рейсов. На этот раз дело не в перевозчиках.

Пресс-служба омской транспортной прокуратуры сообщила о проверке по фактам задержки авиарейсов в аэропорту Омска.

Предварительно прокуратура выяснила, что 16 ноября 2022 года в аэропорту имени Д. М. Карбышева задержались 3 рейса авиакомпаний «Сибирь», «Победа» и «Уральские авиалинии», направлявшихся в Москву и Сочи. Это произошло из-за технического сбоя в работе системы регистрации пассажиров.

В связи с задержками транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законов о защите прав пассажиров. Отметим, что в настоящее время самолеты вылетели, но утром люди прождали регистрации в очередях по несколько часов.

На этот раз самолеты ни при чем. В омском аэропорту задержались рейсы
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#Дарья Зыкова#Транспортная прокуратура#Новости#Омск#Омский аэропорт#Задержка самолета#Проверка прокуратуры
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