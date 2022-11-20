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Все участники СВО из Омской области получат по 100 тысяч рублей

Сегодня, 05:50
Фото: 1MI
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Выплаты начнут перечислять в декабре.

Губернатор Александр Бурков в своем телеграм-канале заявил о единовременной выплате всем участникам специальной военной операции. Ранее 100 тысяч рублей были предусмотрены только мобилизованным омичам.

Деньги также получат те, кто заключил контракт о прохождении службы до частичной мобилизации, члены добровольческих отрядов, сотрудники Росгвардии и УМВД, принимающие участие в СВО. Средства изыскали в областном бюджете.

Сейчас регионально минтруда готовит соответствующий правовой акт. Работу выполнят до конца ноября. Выплаты начнут переводить в декабре.

«Льготный пакет для мобилизованных также планируем распространить на все семьи, где есть наши герои СВО. Сейчас специалисты минтруда вносят правки в уже существующий правовой акт», — заключил глава региона.

#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости#Армия#Омск#Омская область#Александр Бурков#Единовременная выплата
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