Все участники СВО из Омской области получат по 100 тысяч рублей

Губернатор Александр Бурков в своем телеграм-канале заявил о единовременной выплате всем участникам специальной военной операции. Ранее 100 тысяч рублей были предусмотрены только мобилизованным омичам.
Деньги также получат те, кто заключил контракт о прохождении службы до частичной мобилизации, члены добровольческих отрядов, сотрудники Росгвардии и УМВД, принимающие участие в СВО. Средства изыскали в областном бюджете.
Сейчас регионально минтруда готовит соответствующий правовой акт. Работу выполнят до конца ноября. Выплаты начнут переводить в декабре.
«Льготный пакет для мобилизованных также планируем распространить на все семьи, где есть наши герои СВО. Сейчас специалисты минтруда вносят правки в уже существующий правовой акт», — заключил глава региона.