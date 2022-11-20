До следующего года. В Омской области ввели карантин из-за смертельной болезни

В Калачинском районе Омской области установили карантин. Соответствующий указ от 17 ноября подписал ИО губернатора Валерий Бойко.
Очаг бешенства обнаружен на территории личного подсобного хозяйства на улице Тихонова в Калачинске. Там и на потенциально опасном участке в радиусе километра ввели ограничения до 15 января 2023 года.
В указанный период запрещено лечить больных животных, посещать карантинную зону посторонним людям, ввозить и вывозить особей, снимать шкуры с трупов животных, а также проводить зооярмарки, выставки и прочее, отлавливать особей для зоопарков.
Контролировать соблюдение карантина будет министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.
Напомним, этот случай стал не первым в регионе. Ранее бешенство выявляли у собак и коров.