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До следующего года. В Омской области ввели карантин из-за смертельной болезни

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
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В Калачинске ввели карантин из-за бешенства животных

Ограничения действуют в зоне очага инфекции и на потенциально опасной территории.

В Калачинском районе Омской области установили карантин. Соответствующий указ от 17 ноября подписал ИО губернатора Валерий Бойко.

Очаг бешенства обнаружен на территории личного подсобного хозяйства на улице Тихонова в Калачинске. Там и на потенциально опасном участке в радиусе километра ввели ограничения до 15 января 2023 года.

В указанный период запрещено лечить больных животных, посещать карантинную зону посторонним людям, ввозить и вывозить особей, снимать шкуры с трупов животных, а также проводить зооярмарки, выставки и прочее, отлавливать особей для зоопарков.

Контролировать соблюдение карантина будет министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

Напомним, этот случай стал не первым в регионе. Ранее бешенство выявляли у собак и коров.

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#Происшествия#Новости#Омская область#Калачинский район#Каратин#Бешенство
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