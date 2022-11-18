Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В омском «Авангарде» задумались над производством пива

Сегодня, 16:21
Фото: Город55
Хмельной напиток под брендом любимой команды может появиться в ближайшее время.

Председатель Совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов поделился планами по раскрутке любимого омичами бренда помимо спорта.

«Сейчас «Авангард – это реальный бренд. Сегодня на Совете директоров мы обсуждали, что, в том числе, должно появиться и качественное пиво «Авангард». Почему мы до сих пор его не продаем, я не понимаю. Точно знаю, что в Омске есть не плохие крафтовые производства, и я искренне не понимаю, почему уже давно нельзя было договориться и начать выпуск. Учитывая, что этот хмельной напиток бьет все рекорды по продажам, так же как и мороженное», – считает Александр Крылов.

Ранее председатель совета директоров клуба анонсировал, что в Омске может появиться еще один «Авангард» либо мини-футбольный, либо баскетбольный. 

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Россия#Александр Крылов#Авангард#Хоккей#Пиво
Подпишитесь
Не упали духом: Омские спортсмены — об исключении России из Паралимпийского комитета
Сегодня, 14:39
«Гниют автомобили и обувь!» Омичи пожаловались администрации на реагенты на дорогах
Сегодня, 17:45
Новым генеральным менеджером омского «Авангарда» стал Рашид Хабибулин
Сегодня, 18:15
Омский «Авангард» официально назначил Михаила Кравеца на пост главного тренера
Сегодня, 18:05
«Проблема в кукловодах»: военный из Омска о работе в зоне СВО
Сегодня, 19:37
Стало известно, кто получит сладкие новогодние подарки от губернатора Омской области
Сегодня, 11:00