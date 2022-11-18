В омском «Авангарде» задумались над производством пива

Председатель Совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов поделился планами по раскрутке любимого омичами бренда помимо спорта.
«Сейчас «Авангард – это реальный бренд. Сегодня на Совете директоров мы обсуждали, что, в том числе, должно появиться и качественное пиво «Авангард». Почему мы до сих пор его не продаем, я не понимаю. Точно знаю, что в Омске есть не плохие крафтовые производства, и я искренне не понимаю, почему уже давно нельзя было договориться и начать выпуск. Учитывая, что этот хмельной напиток бьет все рекорды по продажам, так же как и мороженное», – считает Александр Крылов.
Ранее председатель совета директоров клуба анонсировал, что в Омске может появиться еще один «Авангард» либо мини-футбольный, либо баскетбольный.