Сгорело почти все. Несколько семей из Омской области за ночь лишились жилья

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области рассказали о пожарах, которые случились в регионе за минувшие сутки. Как выяснилось, первое серьезное похолодание оставило без жилья сразу несколько семей.
В селе Знаменское огонь уничтожил одну из квартир в двухквартирном доме. Спасателям пришлось разбирать кровлю и веранду. На борьбу с огнем ушло чуть больше часа. Вторая квартира не пострадала.
В Тюкалинском районе в деревне 2-я Пятилетка сгорел дом площадью всего 30 «квадратов». Вместе с крышей и внутренней отделкой сгорели личные вещи хозяев. То же самое случилось в Муромцевском районе в деревне Качесово. Здесь сгорел дом с верандой, общая площадь пожара составила 32 кв. м.
В Нововаршавском районе в селе Заречное сгорел жилой дом площадью 120 кв. м. А в Омском районе в селе Чернолучье пожар в двухэтажном доме удалось ликвидировать силами жильца — сгорела печная сэндвич-труба.
О пострадавших в ведомстве не сообщили, но отметили, что всего в регионе случилось девять пожаров, из них три — горящая трава и мусор.