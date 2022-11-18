Сгорело почти все. Несколько семей из Омской области за ночь лишились жилья

В Тюкалинском районе в деревне 2-я Пятилетка сгорел дом площадью всего 30 «квадратов». Вместе с крышей и внутренней отделкой сгорели личные вещи хозяев. То же самое случилось в Муромцевском районе в деревне Качесово. Здесь сгорел дом с верандой, общая площадь пожара составила 32 кв. м.