Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сгорело почти все. Несколько семей из Омской области за ночь лишились жилья

Сегодня, 07:25
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

За ночь в Омской области сгорело сразу пять домов

Дома сгорели в разных районах Омской области, спасти имущество омичей не получилось.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области рассказали о пожарах, которые случились в регионе за минувшие сутки. Как выяснилось, первое серьезное похолодание оставило без жилья сразу несколько семей.

В селе Знаменское огонь уничтожил одну из квартир в двухквартирном доме. Спасателям пришлось разбирать кровлю и веранду. На борьбу с огнем ушло чуть больше часа. Вторая квартира не пострадала.

пожар в Знаменскомпожар в Знаменском
пожар в Знаменскомпожар в Знаменском
пожар в Знаменском
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Тюкалинском районе в деревне 2-я Пятилетка сгорел дом площадью всего 30 «квадратов». Вместе с крышей и внутренней отделкой сгорели личные вещи хозяев. То же самое случилось в Муромцевском районе в деревне Качесово. Здесь сгорел дом с верандой, общая площадь пожара составила 32 кв. м.

пожар в Заречномпожар в Заречном
пожар в деревне 2-я Пятилеткапожар в деревне 2-я Пятилетка
пожар в деревне 2-я Пятилеткапожар в деревне 2-я Пятилетка
пожар в Заречном
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Нововаршавском районе в селе Заречное сгорел жилой дом площадью 120 кв. м. А  в Омском районе в селе Чернолучье пожар в двухэтажном доме удалось ликвидировать силами жильца — сгорела печная сэндвич-труба.

О пострадавших в ведомстве не сообщили, но отметили, что всего в регионе случилось девять пожаров, из них три — горящая трава и мусор.

#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Пожары#Огонь#Ольга Акамова
Подпишитесь
Омичка сама вышла на след женщины, укравшей ее сотовый, но гаджет ей так и не вернули
Сегодня, 10:07
Кравеца утвердят главным тренером омского «Авангарда»
Сегодня, 02:07
Долой пробки. В центре Омска появится дорога из трех полос
Сегодня, 09:16
«Тебя заберет тьма». Омич нарисовал на двери ветерана нацистский символ
Вчера, 12:51
Назван размер средней пенсии в Омской области в 2022 году
Сегодня, 08:26
Стало известно, кто получит сладкие новогодние подарки от губернатора Омской области
Сегодня, 11:00