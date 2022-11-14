В аэропорту задержки и отмены. Самолеты не прилетают за омичами

«Северный ветер» отменил рейс КЛ 308 из Санкт-Петербурга в Омск, который должен был приземлиться в 7:45. Обратный рейс, запланированный на 8:45 тоже не состоялся.
Компания «Узбекистон Хаво Йуллари» рейсом № 9809 тоже не спешит везти омичей из Намангана и обратно. Вылет перенесли на 5:00, задержка составит 4,5 часа из-за позднего прибытия самолета под рейс.
«Ют эйр» отменил рейс в Красноярск № 110, также от авиакомпании задерживаются прилеты из Тюмени и Нижневартовска. Пока неясно, на какой срок, но обратные рейсы по расписанию на сайте аэропорта им. Карбышева должны состояться в 12:50 и 14:40 соответственно.
Горизонт планирования поездок становится расплывчатым. В последнее время очень часто сообщается о задержках авиарейсов.