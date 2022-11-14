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В аэропорту задержки и отмены. Самолеты не прилетают за омичами

Сегодня, 05:38
Фото: Город55
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В Омске задержали вылеты сразу четырех рейсов

Снова «невозможно покинуть Омск». Несколько авиакомпаний отменили рейсы вовсе.

«Северный ветер» отменил рейс КЛ 308 из Санкт-Петербурга в Омск, который должен был приземлиться в 7:45. Обратный рейс, запланированный на 8:45 тоже не состоялся.

Компания «Узбекистон Хаво Йуллари» рейсом № 9809 тоже не спешит везти омичей из Намангана и обратно. Вылет перенесли на 5:00, задержка составит 4,5 часа из-за позднего прибытия самолета под рейс.

«Ют эйр» отменил рейс в Красноярск № 110, также от авиакомпании задерживаются прилеты из Тюмени и Нижневартовска. Пока неясно, на какой срок, но обратные рейсы по расписанию на сайте аэропорта им. Карбышева должны состояться в 12:50 и 14:40 соответственно.

Горизонт планирования поездок становится расплывчатым. В последнее время очень часто сообщается о задержках авиарейсов.

Фото: скриншот: сайт омского аэропорта
«Не пытайтесь покинуть Омск». В аэропорту имени Карбышева массово задержали рейсы
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#Дарья Зыкова#Аэропорт#Новости#Омск#Задержка самолета#Авиакомпании#Рейс#Омский аэропорт
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