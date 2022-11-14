В аэропорту задержки и отмены. Самолеты не прилетают за омичами

«Ют эйр» отменил рейс в Красноярск № 110, также от авиакомпании задерживаются прилеты из Тюмени и Нижневартовска. Пока неясно, на какой срок, но обратные рейсы по расписанию на сайте аэропорта им. Карбышева должны состояться в 12:50 и 14:40 соответственно.