«Гниют автомобили и обувь!» Омичи пожаловались администрации на реагенты на дорогах

17 ноября, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от омичей. Жители города обратились к администрации с просьбой не сыпать реагенты на дороги.
По слова автора поста, такой способ предотвращения гололеда делает только хуже. Гниет обувь, автомобили, портится настроение и грязь растаскивается по всем помещениям.
«Второе лето провожу за ремонтом кузова своего автомобиля, который стал гнить как бумага, до этого даже рыжиков не было. Обувь разваливается на глазах. На одежду попадают эти брызги. К центральным дорогам подходить стало зимой страшно, могут окатить с ног до головы кашей этой», — рассказывает омич в своем посте
Спустя некоторое время в комментариях появился ответ омской мэрии. По словам администрации, в этом сезоне для предотвращения и устранения гололедицы на дорогах использовали только пескосоляную смесь.
«Эти мероприятия направлены на обеспечение условий для безопасного передвижения транспорта и пешеходов в зимнее время. На сегодняшний день полностью отказаться от использования пескосоляной смеси в наших климатических условиях и при имеющихся бюджетных возможностях города пока возможности нет. Этот противогололедный материал является оптимальным реагентом для Омска и хорошо себя зарекомендовал», — сообщает мэрия.
Помимо этого, в наличии дорожных служб есть запас биохимического реагента, однако в наступившем сезоне он еще не применялся, добавили в ведомстве.