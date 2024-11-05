gorod55.ru
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Снег

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Ноябрь
Зима пришла? Омскую область в ближайшие дни заметет снегом
5 ноября, 06:59
Мощный температурный «аттракцион»: омичей ошарашили прогнозом на новую неделю
3 ноября, 10:33
Самокаты пропадают с улиц. Сервис кикшеринга завершил сезон в Омске
2 ноября, 04:53
Октябрь
Накануне снежной недели омичей ждет очень приятный сюрприз от погоды
31 октября, 09:25
От дождя до снега: какие погодные сюрпризы готовит День народного единства в Омске
30 октября, 07:29
Мощный снегопад, автобусы для иностранцев и снос аварийного дома. Омск сегодня
29 октября, 14:08
Снежный город: в вечерний час-пик омские дороги сковали 7-балльные пробки
29 октября, 12:25
Прикрыло снегом. Любителей электросамокатов в Омске успокоили
29 октября, 10:55
В ожидании шторма: жителей Омской области предупредили о резко испортившейся погоде
29 октября, 07:39
Обдают мощной струей. Омский аэропорт показал, как обрабатывают самолеты
29 октября, 06:12
В Омске ищут того, кто будет наводить порядок в облсуде
29 октября, 04:52
Ветер и лужи: Омск накрыл холодный дождь вперемешку со снегом
29 октября, 03:01
Стало известно, когда в Омской области ляжет снег
24 октября, 07:35
На Омск надвигаются мощный снежный циклон и похолодание
24 октября, 03:33
Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня
19 октября, 14:06
Тепло до +13 и дождь: какая погода ждет омичей на этих выходных
18 октября, 09:07
«Пожалейте людей»: в разгар холодов в Омске исчезла теплая остановка
15 октября, 07:06
Сразу несколько задержек. Самолеты из Омска в Москву вылетают с опозданиями
15 октября, 03:19
Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня
14 октября, 15:50
Более 600 омичей получили травмы из-за гололеда на улицах
Такие данные приводит региональный Минздрав, больше всего обращений поступило в городскую больницу №1.
14 октября, 15:25

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