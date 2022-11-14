Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ответит по всей строгости. В Омске переквалифицировали дело об избиении младенца

Сегодня, 04:58
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске переквалифицировали дело на каратиста Живодера, избившего младенца

Павла Живодера будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью.

32-летнего омского каратиста Павла Живодера, который избил 9-месячного ребенка, будут судить по более строгой статье — «причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает «12 канал». Ранее суд обвинял его в истязании младенца.

Напомним, инцидент произошел прошлой зимой. По версии следствия, обвиняемый остался с тремя детьми своей 30-летней сожительницы, которая уехала в Нижневартовск, чтобы якобы оформить документы.

Обладатель черного пояса по каратэ остался наедине с малышами. Мужчина неоднократно избивал 9-месячного ребенка, поднимал его за ноги и тряс. В результате ребенок, который недавно перенес сложную операцию, попал в больницу с тяжелой травмой головы. Там его снова прооперировали.

Павел Живодер заявил, что просто спасал ребенка. Мужчину отправили в Екатеринбург, где он прошел психолого-психиатрическую экспертизу. На показала, что обвиняемый отдавал себе отчет в том, что делает. Следственный комитет собирается завершить расследование дела к началу зимы и передать его в суд.

Избивавший ребенка омский каратист Живодер проходит экспертизу в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Избиение#Избиение детей#Младенец#Уголовное дело#Издевательство над ребенком
Подпишитесь
На омский минздрав подали в суд. Главврач городской больницы недовольна увольнением
Сегодня, 14:01
В аэропорту задержки и отмены. Самолеты не прилетают за омичами
Сегодня, 11:38
Омичам нужно больше 23 лет, чтобы расплатиться с ипотекой
Сегодня, 12:20
Вторая попытка. В Омске хотят отремонтировать здание-памятник у Телецентра
Сегодня, 10:20
Московская фирма решила обанкротить омскую «Тепловую компанию»
Сегодня, 14:39
Конкурсный управляющий «ОШИ» решил обанкротить компанию Константина Веретено
Сегодня, 15:57