Ответит по всей строгости. В Омске переквалифицировали дело об избиении младенца

Павел Живодер заявил, что просто спасал ребенка. Мужчину отправили в Екатеринбург, где он прошел психолого-психиатрическую экспертизу. На показала, что обвиняемый отдавал себе отчет в том, что делает. Следственный комитет собирается завершить расследование дела к началу зимы и передать его в суд.