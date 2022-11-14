Ответит по всей строгости. В Омске переквалифицировали дело об избиении младенца

32-летнего омского каратиста Павла Живодера, который избил 9-месячного ребенка, будут судить по более строгой статье — «причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает «12 канал». Ранее суд обвинял его в истязании младенца.
Напомним, инцидент произошел прошлой зимой. По версии следствия, обвиняемый остался с тремя детьми своей 30-летней сожительницы, которая уехала в Нижневартовск, чтобы якобы оформить документы.
Обладатель черного пояса по каратэ остался наедине с малышами. Мужчина неоднократно избивал 9-месячного ребенка, поднимал его за ноги и тряс. В результате ребенок, который недавно перенес сложную операцию, попал в больницу с тяжелой травмой головы. Там его снова прооперировали.
Павел Живодер заявил, что просто спасал ребенка. Мужчину отправили в Екатеринбург, где он прошел психолого-психиатрическую экспертизу. На показала, что обвиняемый отдавал себе отчет в том, что делает. Следственный комитет собирается завершить расследование дела к началу зимы и передать его в суд.