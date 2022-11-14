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Конкурсный управляющий «ОШИ» решил обанкротить компанию Константина Веретено

Сегодня, 09:57
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
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ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз» числится в должниках ликеро-водочного завода

Компания «Оша», которая сейчас находится под конкурсным управлением, решила обанкротить одного из своих должников. Конкурсный управляющий ликеро-водочного завода Лина Епифанова опубликовала уведомление о том, что намерена обратиться в Арбитражный суд Омской области с требованием признать банкротом ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз». Это общество зарегистрировано в Омске, а его руководитель и владелец трети акций – Владимир Константинович Веретено, президент группы компаний «ОША».

ООО «БМС» (так сокращенно называют «Брендз Менеджмент Сервисиз») специализируется на «оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделями». Последние доступные сведения о её обороте датированы 2020 годом: при выручке в 50 млн рублей чистая прибыль тогда составила всего 550 тысяч. В феврале 2022 года о своём намерении банкротить эту компанию заявляла Федеральная налоговая служба.

#Николай Эйхвальд#Экономика#ОША
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