Конкурсный управляющий «ОШИ» решил обанкротить компанию Константина Веретено

Компания «Оша», которая сейчас находится под конкурсным управлением, решила обанкротить одного из своих должников. Конкурсный управляющий ликеро-водочного завода Лина Епифанова опубликовала уведомление о том, что намерена обратиться в Арбитражный суд Омской области с требованием признать банкротом ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз». Это общество зарегистрировано в Омске, а его руководитель и владелец трети акций – Владимир Константинович Веретено, президент группы компаний «ОША».