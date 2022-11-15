Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, сегодня, 15 ноября, в авариях пострадали 11 человек, 9 из которых попали в больницу. Неотложную помощь пострадавшим оказали в ГКБ № 1.
Напомним, сегодня утром на улице Мельничной произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и пассажирского микроавтобуса. В результате аварии в больницу доставили пять пассажиров, а еще двое отказались от эвакуации.
Затем подобное ДТП случилось на пересечении Пушкинского тракта и улицы 21-я Амурская. Четырех пострадавших также доставили в Клиническую больницу № 1 им. А. Н. Кабанова.
Обследовав всех пострадавших, врачи принялись оказывать необходимую медицинскую помощь. В итоге трое пациентов покинули учреждение, один пострадавший находится в реанимации, а другого оперируют. Остальные же продолжают проходить обследования.