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Гололед в Омске привел в больницу девять человек

Сегодня, 13:16
Фото: 1MI
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Пострадавших в сегодняшних авариях доставили в ГКБ № 1.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, сегодня, 15 ноября, в авариях пострадали 11 человек, 9 из которых попали в больницу. Неотложную помощь пострадавшим оказали в ГКБ № 1.

Напомним, сегодня утром на улице Мельничной произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и пассажирского микроавтобуса. В результате аварии в больницу доставили пять пассажиров, а еще двое отказались от эвакуации.

Затем подобное ДТП случилось на пересечении Пушкинского тракта и улицы 21-я Амурская. Четырех пострадавших также доставили в Клиническую больницу № 1 им. А. Н. Кабанова.

Обследовав всех пострадавших, врачи принялись оказывать необходимую медицинскую помощь. В итоге трое пациентов покинули учреждение, один пострадавший находится в реанимации, а другого оперируют. Остальные же продолжают проходить обследования.

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#Юлия Бармина#ДТП#Авария#ДТП с пострадавшими
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