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Омск

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3 ноября
Смутное время, спрос на Дедов Морозов и поиски ребенка. Омск в воскресенье
3 ноября, 14:12
Экс-губернатор Омской области Александр Бурков готовит возвращение в большую политику
3 ноября, 11:43
Залпы из пушек и атака врукопашную. В Омске наступило «смутное время»
3 ноября, 10:43
Громкое задержание, учебный конфликт и подготовка к праздникам. Главные темы недели
3 ноября, 10:43
Мощный температурный «аттракцион»: омичей ошарашили прогнозом на новую неделю
3 ноября, 10:33
Омские школы продолжают закрываться на карантин из-за вирусов
3 ноября, 10:16
«Понадобится психиатр»: омская епархия объяснила, почему нельзя праздновать Хэллоуин
3 ноября, 09:44
«Такой стыд». Омичей возмутили действия УК, замуровавшей кошек в подвале многоэтажки
3 ноября, 09:12
«Главное — нашли тебя». Омские инспекторы ДПС вернули бабушке потерявшегося внука
3 ноября, 07:55
Следователи СКР проверят действия водителя, высадившего из маршрутки 8-летнего омича
3 ноября, 06:55
В Омске разыскивают пенсионера, пропавшего более 2 месяцев назад при поездке на дачу
3 ноября, 05:32
Экс-глава омского минобразования Кротт назначен на пост первого проректора ОмГПУ
3 ноября, 04:51
Праздник все ближе. Спрос на услуги Деда Мороза среди омичей вырос на половину
3 ноября, 03:46
На них ездили наши дедушки. Какие раритетные автомобили продают в Омске
3 ноября, 03:00
2 ноября
Прощание с самокатами, обледеневший самолет и дело московской школьницы. Омск сегодня
2 ноября, 15:16
В Омске пенсионер выстрелил в подростка из-за игнорирования замечаний
Сейчас 16-летний омич находится в больнице, возбуждено уголовное дело.
2 ноября, 14:48
Омский «Авангард» подписал контракт до конца сезона с нападающим Матвеем Заседой
2 ноября, 14:26
Омичку довела до инсульта новость о прибавлении в семье
Завотделением БСМП№1 Елена Страутманис рассказала, что причиной инсульта могут быть не только печальные события.
2 ноября, 14:13
Охранников российских школ обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС
Такие требования будут прописаны в поправках в ГОСТ.
2 ноября, 13:46
В небе над Москвой обледенел самолет, летевший из Омска
2 ноября, 13:17

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