Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

С бизнесмена, арестованного за взятку главе омской налоговой, требуют 433 миллиона

Сегодня, 03:06
Фото: 1MI
Компания Дмитрия Немиша не заплатила НДС и налог на прибыль.

Директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш оказался должен налоговой почти 500 млн рублей, сообщают «Коммерческие вести». Напомним, что его обвиняют в даче взятки руководителю УФНС России по Омской области Владимиру Репину.

В 2020 году налоговая провела выездную проверку и выявила нарушения. Оказалось, что за период с 2015 по 2017 годы организация Немиша завышала расходы на стройматериалы и не платила налоги, из-за чего бюджет недополучил 157.94 млн рублей НДС и 151.47 млн рублей налога на прибыль.

Также компании начислили 124 млн рублей пени из-за несвоевременной уплаты. Отметим, ранее Немиша, Репина и адвоката Дмитрия Григорьева задержали в Москве. Их отправили под арест, хотя Владимир Репин пытался выйти под залог в 1 млн рублей.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Владимир Репин#Уголовное дело#Налоги
Подпишитесь
На омский минздрав подали в суд. Главврач городской больницы недовольна увольнением
Сегодня, 14:01
В аэропорту задержки и отмены. Самолеты не прилетают за омичами
Сегодня, 11:38
Омичам нужно больше 23 лет, чтобы расплатиться с ипотекой
Сегодня, 12:20
Вторая попытка. В Омске хотят отремонтировать здание-памятник у Телецентра
Сегодня, 10:20
Московская фирма решила обанкротить омскую «Тепловую компанию»
Сегодня, 14:39
Конкурсный управляющий «ОШИ» решил обанкротить компанию Константина Веретено
Сегодня, 15:57