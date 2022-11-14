С бизнесмена, арестованного за взятку главе омской налоговой, требуют 433 миллиона

В 2020 году налоговая провела выездную проверку и выявила нарушения. Оказалось, что за период с 2015 по 2017 годы организация Немиша завышала расходы на стройматериалы и не платила налоги, из-за чего бюджет недополучил 157.94 млн рублей НДС и 151.47 млн рублей налога на прибыль.