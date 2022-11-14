С бизнесмена, арестованного за взятку главе омской налоговой, требуют 433 миллиона

Директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш оказался должен налоговой почти 500 млн рублей, сообщают «Коммерческие вести». Напомним, что его обвиняют в даче взятки руководителю УФНС России по Омской области Владимиру Репину.
В 2020 году налоговая провела выездную проверку и выявила нарушения. Оказалось, что за период с 2015 по 2017 годы организация Немиша завышала расходы на стройматериалы и не платила налоги, из-за чего бюджет недополучил 157.94 млн рублей НДС и 151.47 млн рублей налога на прибыль.
Также компании начислили 124 млн рублей пени из-за несвоевременной уплаты. Отметим, ранее Немиша, Репина и адвоката Дмитрия Григорьева задержали в Москве. Их отправили под арест, хотя Владимир Репин пытался выйти под залог в 1 млн рублей.