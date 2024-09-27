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27 сентября
Мешали спать. В омском следкоме завели «уголовку» из-за пожара с двумя погибшими
27 сентября, 07:08
Борьба за легальный бизнес: как регулировать нелегальный оборот товаров в ЕАЭС
27 сентября, 06:55
Во всем виноват самогон. Омская прокуратура взяла под контроль газовый хлопок
27 сентября, 06:44
С зарядками для электромобилей. В Омске на Кемеровской построят новую 13-этажку
27 сентября, 06:41
Хозяин получил ожоги. В омских Нефтяниках в квартире взорвался самогонный аппарат
27 сентября, 06:26
Пострадала даже соседка. В омских Нефтяниках ранним утром взорвался газ
27 сентября, 06:04
До +21 градусов тепла. Омичам рассказали про погоду на выходные
27 сентября, 05:35
Любил читать и был спокойным. В зоне СВО погиб 24-летний стрелок из Омской области
27 сентября, 05:19
Еще 309 домов без воды. В Омске продолжают чинить повреждения на сетях
27 сентября, 05:00
НПО SIVIK: «Мы стремимся от целевого состояния к идеальному»
27 сентября, 04:30
Свободны 150 мест. Омичей зовут работать водителями автобусов
Кормилец поделился первыми результатами. Но предприятиям нужны еще водители.
27 сентября, 04:13
Бастрыкин поручил расследовать дело пропавшего в Тюмени омича
Мужчина провел в Тюмени долгие годы, работая на неизвестных людей.
27 сентября, 03:51
Вредно дышать. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
27 сентября, 03:03
Почему женщины перестали рожать? Разбираемся, как выбраться из демографической ямы
27 сентября, 03:00
Молодая омичка выпала из окна дома в Нефтяниках и чудом выжила
Девушку доставили в больницу с многочисленными переломами. Предварительно установлено, что она была нетрезвой.
27 сентября, 02:21
26 сентября
Стало известно, кого выселят из квартиры в 2024 году
26 сентября, 19:00
Инфаркт после отжиманий, резкое потепление и возвращение домой. Омск сегодня
26 сентября, 15:21
11 дней новогодних праздников. Когда омичей ждут длинные выходные в 2025 году
26 сентября, 15:05
Вместо миллиона. Визажист из Омска Арина Чумак отсудила у блогера 4 тысячи рублей
26 сентября, 14:55
Омская ТГК-11 потратит на охрану своих объектов 75 миллионов рублей
АО «ТГК-11» начало поиски подрядчика, который займется охраной омских ТЭЦ, за работу компания готова заплатить 75 млн рублей.
26 сентября, 14:22