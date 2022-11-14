Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков покинул свой пост

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал «Спорт-Экспрессу» о своем уходе. Он работал в хоккейном клубе с 2020 года.
«Я принял для себя очень непростое решение покинуть пост генерального менеджера хоккейного клуба „Авангард“. К сожалению, нам с руководством клуба стало все труднее находить взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам в селекции „Авангарда“. Поэтому сегодня я покидаю клуб, но осознанно делаю такой шаг в момент, когда „Авангард“ вышел из кризиса после смены главного тренера», — рассказал Алексей Волков.
Генменеджер также поблагодарил команду, персонал и болельщиков за незабываемые моменты и пожелал команде двигаться вперед, завоевывать новые высоты.
Напомним, ранее тренерский штаб омского «Авангарда» покинули Олег Микульчик и ассистент главного тренера Константин Курашев. Позже руководство омского клуба попрощалось и с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Сейчас этот пост занимает Михаил Кравец.