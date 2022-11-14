Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков покинул свой пост

Напомним, ранее тренерский штаб омского «Авангарда» покинули Олег Микульчик и ассистент главного тренера Константин Курашев. Позже руководство омского клуба попрощалось и с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Сейчас этот пост занимает Михаил Кравец.