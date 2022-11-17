Из Омской области в зону СВО уедет еще одна группа мобилизованных

На церемонии проводов присутствовал мэр Омска Сергей Шелест, также присоединились к напутствиям — председатель омского Горсовета Владимир Корбут, Герой России Андрей Тимошенко и представители духовенства. Провожали мобилизованных также родственники и близкие. Мероприятие проходило на базе Омского автобронетанкового института.