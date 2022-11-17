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Из Омской области в зону СВО уедет еще одна группа мобилизованных

Сегодня, 10:29
Фото: Пресс-служба администрации Омска

Из Омской области в зону СВО отправили новую группу мобилизованных

Группа мобилизованных покинет Омскую область уже сегодня. В Черемушках снова проводили группу военнослужащих.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что в зону СВО сегодня проводили очередную группу военнослужащих из учебного центра Черемушек.

На церемонии проводов присутствовал мэр Омска Сергей Шелест, также присоединились к напутствиям —  председатель омского Горсовета Владимир Корбут, Герой России Андрей Тимошенко и представители духовенства. Провожали мобилизованных также родственники и близкие. Мероприятие проходило на базе Омского автобронетанкового института.

Мэр Омска сообщил в своем телеграмм-канале о том, как проходила церемония:

«От имени всех омичей пожелал офицерам, прапорщикам, сержантам и солдатам успехов при выполнении боевых задач. <…> На омской земле прошли этап боевого слаживания уроженцы разных регионов страны, здесь они обрели новых друзей и надежных товарищей. Важно и дальше держаться вместе, подставлять плечо своим товарищам, чтобы также вместе вернуться домой», — рассказал он о своем выступлении.

Также на сайте администрации сказано, что уже сегодня военнослужащие отправятся к новым местам дислоцирования.

Напомним, предыдущая отправка состоялась 15 ноября. Тогда сибиряков провожал губернатор.

Учеба кончилась. Из Омской области проводили группу военнослужащих
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#Дарья Зыкова#Город#Частичная мобилизация в России#Новости#Омская область#Сергей шелест#Владимир Корбут#Общество#Армия
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