Из Омской области в зону СВО уедет еще одна группа мобилизованных

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что в зону СВО сегодня проводили очередную группу военнослужащих из учебного центра Черемушек.
На церемонии проводов присутствовал мэр Омска Сергей Шелест, также присоединились к напутствиям — председатель омского Горсовета Владимир Корбут, Герой России Андрей Тимошенко и представители духовенства. Провожали мобилизованных также родственники и близкие. Мероприятие проходило на базе Омского автобронетанкового института.
Мэр Омска сообщил в своем телеграмм-канале о том, как проходила церемония:
«От имени всех омичей пожелал офицерам, прапорщикам, сержантам и солдатам успехов при выполнении боевых задач. <…> На омской земле прошли этап боевого слаживания уроженцы разных регионов страны, здесь они обрели новых друзей и надежных товарищей. Важно и дальше держаться вместе, подставлять плечо своим товарищам, чтобы также вместе вернуться домой», — рассказал он о своем выступлении.
Также на сайте администрации сказано, что уже сегодня военнослужащие отправятся к новым местам дислоцирования.
Напомним, предыдущая отправка состоялась 15 ноября. Тогда сибиряков провожал губернатор.