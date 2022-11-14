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Московская фирма решила обанкротить омскую «Тепловую компанию»

Сегодня, 08:39
Фото: Photobank Ura Media / Город55
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На этот раз о своем намерении обратиться в суд заявило ООО «Басати Лоджистикс».

Муниципальное предприятие Омска «Тепловая компания» еще немного приблизилась к банкротству. Общество с ограниченной ответственностью «Басати Лоджистикс» опубликовало уведомление о том, что оно намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области с требованием признать «Тепловую компанию» несостоятельным должником. Основанием для этого в ООО назвали свой статус «конкурсного кредитора» компании.

Стоит уточнить, что уведомление такого рода появилось не впервые. Только в октябре прошлого года о своем намерении обанкротить «Тепловую компанию» заявляли ООО «Евронасосы», компания «Альком» и ООО ИСК «Антей». На прошлой неделе в этом списке появилось ООО «Автономные системы».  Согласно открытым данным, автор очередного уведомления, ООО «Басати Лоджистикс», занимается неспециализированной оптовой торговлей. Оно зарегистрировано в Москве, его чистая прибыль за прошлый год составила чуть больше одного млн рублей.

#Николай Эйхвальд#Экономика#Тепловая компания
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