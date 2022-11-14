Московская фирма решила обанкротить омскую «Тепловую компанию»

Стоит уточнить, что уведомление такого рода появилось не впервые. Только в октябре прошлого года о своем намерении обанкротить «Тепловую компанию» заявляли ООО «Евронасосы», компания «Альком» и ООО ИСК «Антей». На прошлой неделе в этом списке появилось ООО «Автономные системы». Согласно открытым данным, автор очередного уведомления, ООО «Басати Лоджистикс», занимается неспециализированной оптовой торговлей. Оно зарегистрировано в Москве, его чистая прибыль за прошлый год составила чуть больше одного млн рублей.