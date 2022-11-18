Стало известно, кто получит сладкие новогодние подарки от губернатора Омской области

Каждая упаковка будет содержать 37 видов лакомств. В числе сладостей будет молочный шоколад, конфеты в форме животных, сахарное печенье, шоколадные батончики с арахисом, вафельные конфеты, конфеты с грильяжем, какао-суфле и помадкой.