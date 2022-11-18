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Стало известно, кто получит сладкие новогодние подарки от губернатора Омской области

Сегодня, 05:00

В Омской области на сладкие подарки от губернатора потратят почти 20 млн рублей

Власти объявили аукцион на поставку новогодних подарков.

В Омске объявили аукцион на поставку новогодних подарков от губернатора Омской области. Согласно данным портала госзакупок, планируется закупить 43 600 праздничных наборов.

Каждая упаковка будет содержать 37 видов лакомств. В числе сладостей будет молочный шоколад, конфеты в форме животных, сахарное печенье, шоколадные батончики с арахисом, вафельные конфеты, конфеты с грильяжем, какао-суфле и помадкой.

Конфеты упакуют в красочную упаковку, на которой будет размещен текст поздравления губернатора. Подарки отправят в районные администрации, детские дома, центры социального обслуживания, школы-интернаты, минспорта, УФСБ, УМВД, МЧС, УФСИН, Росгваргию, пограничное управление и войсковые части.

Начальная стоимость контракта составила 19 620 000 рублей. Заявки от участников будут принимать до 24 ноября.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Аукцион#Дети#Новый год#Подарки
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