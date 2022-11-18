Стало известно, кто получит сладкие новогодние подарки от губернатора Омской области

В Омске объявили аукцион на поставку новогодних подарков от губернатора Омской области. Согласно данным портала госзакупок, планируется закупить 43 600 праздничных наборов.
Каждая упаковка будет содержать 37 видов лакомств. В числе сладостей будет молочный шоколад, конфеты в форме животных, сахарное печенье, шоколадные батончики с арахисом, вафельные конфеты, конфеты с грильяжем, какао-суфле и помадкой.
Конфеты упакуют в красочную упаковку, на которой будет размещен текст поздравления губернатора. Подарки отправят в районные администрации, детские дома, центры социального обслуживания, школы-интернаты, минспорта, УФСБ, УМВД, МЧС, УФСИН, Росгваргию, пограничное управление и войсковые части.
Начальная стоимость контракта составила 19 620 000 рублей. Заявки от участников будут принимать до 24 ноября.