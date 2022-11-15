Сегодня из Омской области отправилась еще одна группа военнослужащих в зону проведения СВО. Церемония отправки резервистов проходила на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института.
Провожать резервистов приехали губернатор Александр Бурков, Герой Советского Союза Николай Кравченко, отец Дионисий передал благословение от Митрополита Омского и Таврического. Также обратился к военным Муфтий Духовного управления мусульман Омска и Омской области Бота Бакулин.
После торжественной части церемонии Александр Бурков расспросил сибиряков в одном из подразделений, поинтересовался, насколько эффективно проходило обучение. Бойцы рассказали о том, чем они занимались во время подготовки, а также поделились своим настроем.
«Главное, — вернуться живыми и здоровыми, и с Победой. Дай Бог вам всем удачи. Личный состав надо сохранять, чтобы каждый остался живым. Ребята, вам спасибо за службу Отечеству и удачи», — пожелал напоследок Александр Бурков.
В правительстве региона отметили, что каждому мобилизованному был выдан комплект базового обмундирования от Минобороны и дополнительный комплект от региона. На каждое подразделение правительство Омской области также выделило оргтехнику и квадрокоптер силами бюджета и при помощи предприятий, общественных организаций и политических партий.
Напомним, ранее мы писали о дополнительных поручениях губернатора, связанных с обмундированием: