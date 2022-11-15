В правительстве региона отметили, что каждому мобилизованному был выдан комплект базового обмундирования от Минобороны и дополнительный комплект от региона. На каждое подразделение правительство Омской области также выделило оргтехнику и квадрокоптер силами бюджета и при помощи предприятий, общественных организаций и политических партий.