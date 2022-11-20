Суд отменил решение УФАС о сговоре «Стройсервиса» и «Омскавтодора»

Напомним, в июле этого года антимонопольная служба заподозрила две фирмы в сговоре. По мнению специалистов, компании на торгах специально занижали стоимость работ, чтобы отсеять конкурентов. В итоге «Стройсервис» снялся с аукциона. И контракт на 1,7 миллиарда рублей на ремонт дороги Омск-Тара достался «Омскавтодору». УФАС вынесло решение о признании отношений между компаниями картельным сговором.