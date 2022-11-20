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Суд отменил решение УФАС о сговоре «Стройсервиса» и «Омскавтодора»

Сегодня, 03:38
Фото: 1MI
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На апелляцию судебного решения есть месяц.

Суд не признал соглашение между ООО «Стройсервис» и АО «Омскавтодор» картельным сговором. Соответствующее решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Омской области.

Напомним, в июле этого года антимонопольная служба заподозрила две фирмы в сговоре. По мнению специалистов, компании на торгах специально занижали стоимость работ, чтобы отсеять конкурентов. В итоге «Стройсервис» снялся с аукциона. И контракт на 1,7 миллиарда рублей на ремонт дороги Омск-Тара достался «Омскавтодору». УФАС вынесло решение о признании отношений между компаниями картельным сговором.

Оба предприятия и бывший руководитель «Омскавтодора» Алексей Шипилов попытались обжаловать акт антимонопольщиков. В Арбитраже судья встал на сторону бизнеса. Решение УФАС признали незаконным. По мнению суда, в УФАС намеренно игнорировали обстоятельства экономической нецелесообразности снижения цены контракта и право любого субъекта определять свое поведение на торгах. Судебное решение еще не вступило в законную силу. На подачу апелляции есть месяц.

Напомним, в конце октября следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела на экс-директора «Омскавтодора» Алексея Шипилова и руководителя «Стройсервиса» Якова Вагнера. Их обвиняют в незаконном обогащении более чем на 1,7 миллиарда рублей. Речь о том самом контракте на ремонт дороги Омск-Тара. Фигуранты не признали вину.

В Омске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Вагнера и Шипилова
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#Экономика#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Тара#Яков Вагнер#Алексей Шипилов#Уголовное дело#Строительство#Арбитражный суд#Картельный сговор#Ремонт дорог
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