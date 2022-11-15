Ранее Город55 публиковал истории омичей, которые считают себя пострадавшими от действий юрфирмы ИП Латынцев Д. А. Схема, говорят омичи, почти во всех случаях была одинаковая: клиентов заманивали на бесплатную консультацию, откуда они выходили, оставив десятки тысяч рублей. Сотрудники, по словам обратившихся к ним людей, бравировали связями в силовых структурах и обещали «решить» с их помощью практически любые услуги — вплоть до освобождения от уголовной ответственности. То есть давали фактически невыполнимые обещания.
Во время беседы, как утверждают клиенты, их стращали серьезными последствиями, которые могут наступить, если они откажутся от помощи юрфирмы. Времени подумать не оставляли, заявляя, что при заключении договора сразу дадут скидку, а уже на следующий день услуги будут стоить значительно дороже.
Сотрудники фирмы не гнушались проворачивать это даже со стариками и многодетными семьями, обещая помочь увеличить размер пенсий и пособий. В итоге фактически ничего из обещанного не было исполнено, говорят омичи.
Разгневанные люди начали задавать вопросы: за что, собственно, они отдавали деньги, причем зачастую последние. Когда претензий стало слишком много, выяснилось, что телефон юрфирмы отключен, а сама она съехала из красивого офиса на Иртышской набережной. Озадаченные клиенты приходили к закрытым дверям, на сайте компании и в 2Гис значилось, что фирмы больше не существует.
Однако спустя несколько месяцев клиенты выяснили: юрфирма под тем же самым названием продолжает работать.
Город55 вместе с клиентами ИП Латынцев съездил на место, чтобы узнать мнение второй стороны. Но общение получилось довольно странным.
Офис юрфирмы теперь находится на окраине города и выглядит куда скромнее. Четыре небольших кабинета, разделенные стеклянными перегородками, с отклеивающимися обоями и протекшим местами потолком. А вот сотрудники все те же. Правда, тут нас ждала неожиданность.
«Меня зовут Валентин Константинович, я юрист», — представился принимавший делегацию сотрудник.
«Как это Валентин Константинович, вы же Варужан Ашотович, вот и визитка ваша у меня есть», — изумилась одна из клиенток.
«Да нет, это Роман Георгиевич. Я точно уверена, что он мне так представлялся. Я уже раза три к нему прихожу, и каждый раз он делает вид, что впервые меня видит», — утверждает вторая.
Впрочем, как бы ни назывался многоликий представитель юрфирмы, вопросы к нему у клиентов примерно одни и те же.
«Вы почему нас не предупредили, что переезжаете? Получается, собственные условия договора нарушаете. Там прописано, что вы должны проинформировать клиентов о смене адреса за три дня — так же, как и мы вас о смене своего места жительства. Вместо этого ваши девочки нам бесконечно врали, придумывали какие-то истории».
Когда началась проверка прокуратуры, юрфирма все же стала добровольно отдавать полученные деньги, рассказывают клиенты. Но выборка была крайне странной и нелогичной. Деньги отдавали тем, кто был особенно настойчив. Остальным ничего не обещают.
«Кому-то захотели — вернули, кому-то — нет. Кому-то всю сумму, кому-то часть. Вы чем руководствуетесь? Вот с меня вы за что 40 тысяч взяли?» — пошла в наступление многодетная мама Ольга.
У женщины четверо детей, семь лет назад умер ее муж. Тогда ей объяснили, что пособие по потере кормильца ей не положено, потому что супруг был официально не трудоустроен. В то время женщина не стала ничего добиваться, но в прошлом году все-таки смогла оформить все необходимые документы и начала получать пособие. А потом в дело вмешались помощники из юрфирмы, пообещавшие добиться выплаты всех денег, причитающихся за семь лет, а также увеличения ежемесячной суммы.
«Вы мне так составили справки, что я стала получать даже меньше. Было 11 200, стало 8200 рублей! Я пришла в Пенсионный фонд, надо мной там все смеялись: „Это кто вам так документы составил?“ Ни одной справки не было без ошибок. Даже возраст детей перепутали!»
«Покиньте помещение, вы мешаете другим клиентам!» — ответил юрист.
«К вам люди не от хорошей жизни ведь приходили, а за помощью. У меня и так горе случилось, а теперь еще и долг по кредиту из-за вас. Я вам последние деньги отдала!» — расплакалась вторая из пришедших женщин.
Впрочем, остальные клиенты фирмы совсем не были против ее присутствия. Общение получилось крайне эмоциональным.
«Где Руслан, с которым я заключала договор? Только не говорите, что он в отпуске. Он мне об этом с июня пишет», — не отступала первая.
«А, так он уволился. Где я вам его возьму? Я не знаю, где он. Вы же не с Русланом договор заключали, а с компанией. Я могу ответить на ваши вопросы как ее представитель», — нашелся юрист со множеством имен.
«Когда нам вернут наши деньги?»
«Я их вам должен возвращать? Я у вас ничего не брал!»
«Так вы же только что сказали, что вы представитель компании».
«Я не могу ответить на ваш вопрос, у меня нет информации».
«Давайте тогда нам руководителя, который в курсе ситуации. Пусть Латынцев нам объяснит, что происходит, раз вы не можете».
«Я не уполномочен давать его контакты. Пишите запрос, его рассмотрят в течение 10 рабочих дней».
Также сотрудник изобразил крайнее удивление, узнав, что компанией, где он работает, с лета интересуется прокуратура. После того, как ему показали эту информацию на официальном сайте ведомства, проговорился:
«Там был отказ», — сообщил нам об исходе суда юрист, за пять минут до этого утверждавший, что не понимает, о чем речь.
Мы проверили, и действительно, по одному из таких дел в конце августа прокуратура выступила в интересах пожилой омички, которая заключила кабальный договор. Ей обещали увеличить размер пенсии, но этого не произошло. Но сайте Куйбышевского суда в материалах дела значится, что разбирательства остановлены по просьбе истца. Юристы добровольно вернули женщине 30 тысяч рублей, которые она им заплатила.
Однако уже на тот момент полицией было возбуждено уголовное дело. Тогда было известно о 28 потерпевших.
Сейчас идет следствие, пока опрашивают всех клиентов, которые обратились за помощью.
«Нас в прошлую субботу приглашали в прокуратуру на беседу. В течение нескольких часов подробно обо всем расспрашивали. Сейчас уже около 40 потерпевших, как мы. Очень надеемся, что к нам отнесутся не формально и эти юристы ответят по закону. Теперь прокуратура еще будет опрашивать представителей ИП Латынцева», — говорит одна из потерпевших.
Юристы пообещали защитить ее от уголовного преследования и наказать всех ее обидчиков. Правда, за кругленькую сумму почти в 90 тысяч рублей. У девушки в пандемию произошел конфликт с руководством поликлиники. Там ей отказывались ставить второй компонент вакцины, из-за этого произошел неприятный разговор с медиками.
«Первую прививку „КовиВака“ я поставила в торговом центре, а второй компонент хотела поставить в поликлинике по месту жительства, но там его не оказалось. Меня просто футболили из кабинета в кабинет. Я начала снимать заместителя главврача на видео, она сказала, что подаст на меня в суд. И в итоге через какое-то время ко мне приходит участковый и говорит, что я сломала руку врачу. Она прошла медэкспертизы у своих же медиков. Конечно, они написали, что ей нужно. Я растерялась, у меня до этого никогда проблем с законом не было. А тут грозят административкой за побои. Пришла в эту юрфирму, они с порога начали меня запугивать. Говорят: „В лучшем случае административное дело, 200 тысяч штрафа и обязательные работы, а в худшем — уголовное“. Но пообещали, что с их помощью все быстро решится, дело плевое».
В итоге девушка отдала юристам сначала 85 тысяч рублей: 45 тысяч за то, чтобы решить историю с обвинением в побоях, и еще 40 тысяч — чтобы наказать медиков за клевету и добиться выплаты компенсации от поликлиники. В итоге дело все-таки дошло до суда. За представительство своих интересов там омичка отдала еще 4 тысячи:
«И, конечно, пришел отказ по обвинению в клевете, а мне по-прежнему грозит административка. Я сейчас сижу вообще без денег, отдала последнее, что было».
Пришедшие в этот день клиенты написали заявления на расторжение договоров и возврат денег. Но с последним пунктом могут быть сложности. Подробнее об этом, а также о том, как не попасть в похожую ситуацию, мы писали в предыдущем материале.
Однако надежда все же есть. В пресс-службе областного УМВД нам подтвердили, что в отношении юрфирмы ИП Латынцев Д. А. уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.
Если факт мошенничества будет доказан, потерпевшие имеют все шансы вернуть свои деньги, а руководство компании понесет наказание.
Во время написания этой статьи клиенты забили тревогу. Уже в новом офисе ИП Латынцева пусто, все компьютеры и документы упакованы в коробки. Люди предположили, что юристы после нашего недавнего визита снова попытаются скрыться. Однако следователь, которая ведет это уголовное дело, пояснила: это силовики проводили обыски, все документы и техника опечатаны ими.