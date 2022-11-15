У женщины четверо детей, семь лет назад умер ее муж. Тогда ей объяснили, что пособие по потере кормильца ей не положено, потому что супруг был официально не трудоустроен. В то время женщина не стала ничего добиваться, но в прошлом году все-таки смогла оформить все необходимые документы и начала получать пособие. А потом в дело вмешались помощники из юрфирмы, пообещавшие добиться выплаты всех денег, причитающихся за семь лет, а также увеличения ежемесячной суммы.