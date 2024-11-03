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Новый год

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Ноябрь
Праздник все ближе. Спрос на услуги Деда Мороза среди омичей вырос на половину
3 ноября, 03:46
Октябрь
Отправили зимовать в тепло. В мэрии объяснили, почему пропали туи в центре Омска
25 октября, 07:55
Яркое световое шоу. В Омске монтируют подсветку для фонтана в сквере Дзержинского
Работы продлятся около двух недель. По желанию омичей подсветку могут зажечь уже в ноябре.
23 октября, 04:47
В Омске главная городская елка откроется за три дня до Нового года
22 октября, 06:03
Омск готовится к Новому году: для горожан купят светодиодную елочку за полмиллиона
16 октября, 07:45
В преддверии зимних праздников: в Омске утвердили план подготовки к Новому году
9 октября, 11:17
Омичам рассказали, когда откроется резиденция сибирского Деда Мороза
Уже известны цены на билеты и примерная программа мероприятий.
3 октября, 07:41
Сентябрь
Омичи начали активно бронировать заведения для новогодней вечеринки
28 сентября, 08:50
Август
Розыск Павла Дурова, обман тысяч горожан и новогодние подарки. Омск сегодня
28 августа, 14:01
Январь
Аферисты предложили омичке продлить договор на услуги связи и обманули на 400 тысяч
Потерпевшая взяла кредит в банке и отправила деньги мошенникам.
9 января, 03:55
Бочка с дегтем и ограбление. В каких традициях можно встретить Новый год
3 января, 05:02
Новый год в городе, сборы в кинопрокате и имена для младенцев. Омск сегодня
1 января, 12:25
Здравствуй, 2024-й! Как омичи встретили Новый год на улицах города
1 января, 04:31
Декабрь 2023
Оказалась муляжом. Полицейские нашли омича, прикрепившего голову косули на капот
Водитель рассказал, что таким образом хотел поднять омичам настроение.
29 декабря 2023, 13:58
Снегокат и экскурсия на «Полет». Мечты юных омичей исполнят на «Елке желаний»
22 декабря 2023, 03:44
«Выпал снег, и все забыли, как ехать?»: Омск с утра встал в 8-балльные пробки
21 декабря 2023, 03:49
Бастрыкин про отопление, омичи о салютах и спасение пациенток. Омск сегодня
16 декабря 2023, 13:16
Ноябрь 2023
Праздник к нам приходит. Стало известно, когда в Омске откроется «Зимний Любинский»
Новогоднее пространство в центре города начнет работу 16 декабря.
24 ноября 2023, 11:42
Сказки и чудеса. Какие новогодние мероприятия для детей пройдут в Омске в этом году
23 ноября 2023, 11:37
Праздник близко. Омск начали украшать к Новому году
С наступлением зимней погоды на основных пешеходных улицах города начали устанавливать яркие светодиодные конструкции.
22 ноября 2023, 10:40

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