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Александр Крылов

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2023
Спросил, может ли он встретиться с Крыловым: Ковальчук о приходе Хартли в «Авангард»
27 декабря 2023, 05:50
Экс-игрок «Авангарда» Грицюк признался, что было обидно и досадно уезжать из Омска
17 июля 2023, 08:15
Свежая кровь. За «Авангард» будут играть нападающие «Омских Ястребов»
Срок действия их контрактов составляет три года.
3 июля 2023, 05:26
Прощание с Варнавским, жуткое смертельное ДТП под Омском, уход Крылова из «Авангарда»
28 мая 2023, 10:47
«Ястреб в сердце навсегда!» Александр Крылов покинул омский «Авангард»
Крылов пришел в клуб в 2018 году.
25 мая 2023, 11:35
Новым генеральным менеджером омского «Авангарда» назначен Антон Курьянов
Контракт с экс-нападающим «ястребов» заключен на два года.
28 апреля 2023, 12:24
Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области
16 апреля 2023, 09:59
Центр ЧВК «Вагнер» в Омске, аварийные дома, «Авангард» вышел во второй раунд плей-офф
12 марта 2023, 11:09
Президент омского «Авангарда» попал в список самых влиятельных хоккейных функционеров
Должность председателя совета директоров Александр Крылов занимает с марта 2018 года.
7 марта 2023, 09:55
2022
Визит генпрокурора Краснова в Омск, массовые взрывы газа, подготовка к Новому году
11 декабря 2022, 08:02
Как живут мобилизованные в Омске, «День жестянщика» и новый генменеджер «Авангарда»
20 ноября 2022, 11:47
В омском «Авангарде» задумались над производством пива
18 ноября 2022, 16:21
Омский «Авангард» станет футбольной командой
18 ноября 2022, 15:51
Президент «Авангарда» Крылов признал наличие недочетов на новой арене в Омске
Председатель Совета директоров клуба поделился эмоциями о первых днях официальной работы G-Drive Арены.
2 октября 2022, 19:21
В Омск прилетел Владимир Познер
Известный тележурналист взял интервью у председателя совета директоров ХК «Авангард» Александра Крылова.
2 октября 2022, 15:29
Больше, чем хоккей. Что произошло на открытии новой G-Drive Арены
Домашнюю площадку «Авангарда» помощник президента Игорь Левитин назвал «лучшим стадионом в стране».
2 октября 2022, 05:09
«G-Drive Арена». Как строилась новая домашняя площадка «Авангарда»
Перед официальным открытием дворца спорта вспоминаем основные этапы строительства, ожидания и тревоги.
1 октября 2022, 03:00
Итоги выборов в омский горсовет, ситуация с «Ред Вингс», первая победа «Авангарда»
18 сентября 2022, 07:50
Изменения грянули. Названо имя нового тренера омского «Авангарда»
18 сентября 2022, 03:57
Уже шесть. Омскому «Авангарду» не удалось прервать серию поражений
В Нур-Султане «ястребы» в упорной борьбе уступили местному «Бырысу».
15 сентября 2022, 16:18

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