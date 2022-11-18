В Омской области обнаружили новый очаг опасной болезни

Согласно приказу ГУ ветеринарии Омской области, с 17 ноября 2022 года на территории Муромцевского района введен карантин до 1 ноября 2023 года.
На одной из животноводческих ферм в деревне Карташова обнаружили очаг лейкоза крупного рогатого скота. В связи с этим, на время ограничительных мероприятий запрещается: вывозить животных, за исключением тех, которых везут на убой, посещать территорию посторонним лицам, совместно содержать и выгуливать больных и здоровых животных, собирать в общую емкость молоко больных и здоровых животных, а также проводить сельскохозяйственные ярмарки на территории деревни.
Напомним, что это уже не первый случай заболевания крупного рогатого скота лейкозом. Ранее подобный карантин ввели на территории некоторых ферм Омской области. Там он продлится до 1 сентября 2023 года