В Омской области обнаружили новый очаг опасной болезни

На одной из животноводческих ферм в деревне Карташова обнаружили очаг лейкоза крупного рогатого скота. В связи с этим, на время ограничительных мероприятий запрещается: вывозить животных, за исключением тех, которых везут на убой, посещать территорию посторонним лицам, совместно содержать и выгуливать больных и здоровых животных, собирать в общую емкость молоко больных и здоровых животных, а также проводить сельскохозяйственные ярмарки на территории деревни.