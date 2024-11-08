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Хоккей

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Ноябрь
ХК «Сочи» совершил сенсацию на льду питерского СКА
8 ноября, 12:08
Серии только из поражений: что происходит с «Авангардом» в разгар «регулярки» КХЛ
8 ноября, 10:14
Сергей Звягин назвал причину поражения «Авангарда» на Дальнем Востоке
7 ноября, 18:30
Овертайм не удался: «Авангард» в гостях проиграл «Адмиралу» со сетом 2:3
7 ноября, 14:04
Начали выезд с победы. «Авангард» в Хабаровске обыграл «Амур» — 2:1
5 ноября, 11:13
«Авангард» среди лидеров: омский клуб вошел в десятку самых посещаемых команд Европы
«Авангард» вошел в топ-10 самых популярных хоккейных клубов Европы по версии портала Metaratings.ru, заняв восьмое место в рейтинге.
4 ноября, 05:01
Стало известно, когда лидер омского «Авангарда» Ткачев выйдет на лед после травмы
2 ноября, 06:12
Хоккеисты «Авангарда» познакомились с инновациями Омского НПЗ
Хоккеисты из «Авангарда» посетили Омский нефтеперерабатывающий завод. Игроки узнали о современных технологиях в области переработки нефти.
1 ноября, 09:10
«Когда не твой день»: тренер Звягин рассказал о причинах поражения «Авангарда»
1 ноября, 01:55
Октябрь
Снова поражение. «Авангард» уступил «Ладе» со счетом 1:3
31 октября, 15:39
Экс-нападающий «Авангарда» Терещенко рассказал, как омичам продолжить победную серию
31 октября, 04:47
Бывший тренер сборной Крикунов рассказал, когда омский «Авангард» начнет выигрывать
29 октября, 06:26
В «Авангарде» рассказали, когда ждать в составе новичков Прохоркина и Гранта
28 октября, 04:31
«Получилось дожать соперника»: тренер «Авангарда» — о победе над «Металлургом»
27 октября, 14:00
Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона
27 октября, 13:23
Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадцем Алексом Грантом
27 октября, 12:54
Коммунальные бедствия, обновления маршрутов и громкая отставка. Главные темы недели
27 октября, 11:03
Форвард Николай Прохоркин возвращается в омский «Авангард»
Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным, который будет выступать за команду до конца сезона.
25 октября, 08:29
«Ситуация аховая»: заслуженный тренер Канарейкин считает, что Звягину пора в отставку
25 октября, 02:42
Звягин рискует покинуть пост главного тренера омского «Авангарда» в ближайшее время
24 октября, 12:20

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