Хроника «Дней жестянщика» в Омске. Скорая помощь выезжала на ДТП семь раз

Аварии происходили на Мельничной и Пушкинском тракте, также на ул. Лизы Чайкиной — там легковой автомобиль въехал в отбойник, помощь пострадавшим оказала бригада, проезжавшая мимо. Двоих человек госпитализировали. На Красноярском тракте авто опрокинулось в кювет, бригада прибыла за 13 минут, но пострадавших не обнаружила.