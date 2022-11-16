Хроника «Дней жестянщика» в Омске. Скорая помощь выезжала на ДТП семь раз

Как сообщила пресс-служба омского Минздрава, за последние сутки бригадам скорой помощи пришлось выезжать на дорожные происшествия 7 раз. Всего в ДТП пострадало 16 человек, 13 из них госпитализированы, им оказывается помощь.
Аварии происходили на Мельничной и Пушкинском тракте, также на ул. Лизы Чайкиной — там легковой автомобиль въехал в отбойник, помощь пострадавшим оказала бригада, проезжавшая мимо. Двоих человек госпитализировали. На Красноярском тракте авто опрокинулось в кювет, бригада прибыла за 13 минут, но пострадавших не обнаружила.
Омичи попадали под колеса на пересечении ул. 22 Апреля и ул. 19 Партсъезда, а также на ул. 10 лет Октября.
На федеральной трассе Тюмень — Ишим — Омск пострадавший погиб от травм.
Напомним, вчера мы писали о 9 людях, попавших в ГКБ № 1. Кто-то попал на операционный стол, а кто-то сразу в реанимацию. Больше недели службы города призывают омичей к осторожности на дорогах.