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Хроника «Дней жестянщика» в Омске. Скорая помощь выезжала на ДТП семь раз

Сегодня, 06:38
Фото: 1MI
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В Омске медики выезжали на ДТП семь раз за минувшие сутки

Гололед в Омске нагрузил городские службы. Скорая помощь за вчера выезжала только на ДТП 7 раз. Омичам советуют быть осторожней.

Как сообщила пресс-служба омского Минздрава, за последние сутки бригадам скорой помощи пришлось выезжать на дорожные происшествия 7 раз. Всего в ДТП пострадало 16 человек, 13 из них госпитализированы, им оказывается помощь.

Аварии происходили на Мельничной и Пушкинском тракте, также на ул. Лизы Чайкиной — там легковой автомобиль въехал в отбойник, помощь пострадавшим оказала бригада, проезжавшая мимо. Двоих человек госпитализировали. На Красноярском тракте авто опрокинулось в кювет, бригада прибыла за 13 минут, но пострадавших не обнаружила.

Омичи попадали под колеса на пересечении ул. 22 Апреля и ул. 19 Партсъезда, а также на ул. 10 лет Октября.

На федеральной трассе Тюмень — Ишим — Омск пострадавший погиб от травм.

Напомним, вчера мы писали о 9 людях, попавших в ГКБ № 1. Кто-то попал на операционный стол, а кто-то сразу в реанимацию. Больше недели службы города призывают омичей к осторожности на дорогах.

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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Скорая помощь#ДТП с пострадавшими#Госпитализация#Транспорт#Статистика
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