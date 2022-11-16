На этот раз самолеты ни при чем. В омском аэропорту задержались рейсы

Сообщество «В Омске» опубликовало информацию от подписчиков о сбое в омском аэропорту. Сегодня рано утром не работала система регистрации вылетающих и багажа. Люди снова ждали. По словам пассажиров, образовались очереди, несколько рейсов задержаны. Табло потухли и в окнах регистраторов не было света.
По информации о вылетах на сайте аэропорта видно, что один рейс в Москву (Домодедово) задержался на 2 часа, второй по аналогичному маршруту — чуть больше, чем на 1,5. В Москву (Шереметьево) самолет отправился на 2 с лишним часа позже, чем планировалось.
Позже в Транспортной прокуратуре сообщили о начале проверки из-за задержек и неполадок в Омском аэропорту. Ведомство проверит, исполнялось ли законодательство о защите прав пассажиров.