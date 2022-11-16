На этот раз самолеты ни при чем. В омском аэропорту задержались рейсы

По информации о вылетах на сайте аэропорта видно, что один рейс в Москву (Домодедово) задержался на 2 часа, второй по аналогичному маршруту — чуть больше, чем на 1,5. В Москву (Шереметьево) самолет отправился на 2 с лишним часа позже, чем планировалось.