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На этот раз самолеты ни при чем. В омском аэропорту задержались рейсы

Сегодня, 05:33
Фото: 1MI
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В омском аэропорту «поломалась» система регистрации

Новая причина, почему невозможно покинуть Омск. В электронных системах аэропорта случился сбой, рейсы задержали.

Сообщество «В Омске» опубликовало информацию от подписчиков о сбое в омском аэропорту. Сегодня рано утром не работала система регистрации вылетающих и багажа. Люди снова ждали. По словам пассажиров, образовались очереди, несколько рейсов задержаны. Табло потухли и в окнах регистраторов не было света.

По информации о вылетах на сайте аэропорта видно, что один рейс в Москву (Домодедово) задержался на 2 часа, второй по аналогичному маршруту — чуть больше, чем на 1,5. В Москву (Шереметьево) самолет отправился на 2 с лишним часа позже, чем планировалось.

Позже в Транспортной прокуратуре сообщили о начале проверки из-за задержек и неполадок в Омском аэропорту. Ведомство проверит, исполнялось ли законодательство о защите прав пассажиров.

Фото: скриншот: сайт омского аэропорта
В аэропорту задержки и отмены. Самолеты не прилетают за омичами
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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Транспорт#Омский аэропорт#Регистрация#Очередь#Задержка самолета
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