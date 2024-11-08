gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Следственный комитет

Выбрать дату
Ноябрь
Стали известны шокирующие подробности изнасилования фаллосом студента ОмГТУ
8 ноября, 13:45
В Омске рабочий упал с недостроя и погиб на месте
Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований охраны труда.
1 ноября, 14:17
Глава СК Бастрыкин заинтересовался инцидентом с омичкой, выпавшей из маршрутки
Женщина выпала из маршрутки №344 во время движения по улице Суворова.
1 ноября, 11:40
Октябрь
Глава СК Бастрыкин заинтересовался проблемами с отоплением в районе Омской области
29 октября, 13:43
Котельные не справляются. Следком РФ займется холодными батареями омичей
В одном из районов несколько соцучреждений остаются без отопления, несмотря на приближающуюся зиму.
29 октября, 02:42
В Омске задержали студента, распылившего перцовый баллончик в лицо преподавателю
28 октября, 16:53
Греемся по очереди. В Омской области в два соцучреждения так и не дали тепло
Это связано с отсутствием ресурсов для теплоснабжения и обогрева домов.
28 октября, 04:41
Омич убил своего собутыльника ножом после пьяной ссоры
24 октября, 13:25
Драка из-за девушки, отключение телеканалов и новый тренер «Авангарда». Омск сегодня
21 октября, 15:11
Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет
21 октября, 02:50
Глава СК проследит за проверкой неблагополучной омской семьи
Александру Бастрыкину поступила жалоба от омичей, чья соседка не может позаботиться о своем сыне.
17 октября, 13:08
Попросила сделать тише музыку. 18-летний омич отправится под суд за убийство бабушки
Женщина скончалась на месте от полученных травм, следователи возбудили уголовное дело и готовят его к передаче в суд.
17 октября, 11:50
Заведующая омской психбольницы пойдет под суд за крупное взяточничество
Из-за действий женщины пациенты больницы питались некачественными продуктами.
15 октября, 12:24
Эвакуация пациентов и один погибший: обрушение потолка в психдиспансере на Кубани
13 октября, 13:45
Появился приказ. Омский следком возглавил Виталий Батищев
8 октября, 07:07
Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу омского частного пансионата
5 октября, 12:52
Бастрыкин заинтересовался проблемным долгостроем на улице Кирова после жалоб омичей
Председатель российского следственного комитета поручил как можно быстрее завершить расследование и доложить ему о результатах.
4 октября, 14:05
Сентябрь
Опасное «Долголетие»: омский пансионат оказался под следствием
30 сентября, 09:33
В суд направили дело пожилой омички, которая напала с молотком на своего внука
27 сентября, 13:51
Бастрыкин поручил расследовать дело пропавшего в Тюмени омича
Мужчина провел в Тюмени долгие годы, работая на неизвестных людей.
27 сентября, 03:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика