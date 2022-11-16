Город встал. В Омске пробки практически достигли максимального балла

Согласно данным «Яндекс.Пробок», вечером, 16 ноября, движение в центре Омска весьма затруднительное. Пробки достигли 9 баллов. При этом максимальный балл — 10.
Основная причина дорожного затора — плохие погодные условия, а именно снег и гололед.
Самое затруднительное движение сейчас сосредоточено на улицах Красный путь, Интернациональной, Ленина, Фрунзе, Герцена, Гагарина и Думской.
Напомним, ранее стало известно о резком похолодании до -25 в Омске. При этом снег и гололед никуда не уйдут, а продолжат доставлять неудобства омичам.