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Город встал. В Омске пробки практически достигли максимального балла

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
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В центре Омска пробки достигли 9 баллов

Передвигаться на автомобилях по центру города становится все труднее.

Согласно данным «Яндекс.Пробок», вечером, 16 ноября, движение в центре Омска весьма затруднительное. Пробки достигли 9 баллов. При этом максимальный балл — 10.

Основная причина дорожного затора — плохие погодные условия, а именно снег и гололед.

Самое затруднительное движение сейчас сосредоточено на улицах Красный путь, Интернациональной, Ленина, Фрунзе, Герцена, Гагарина и Думской.

Напомним, ранее стало известно о резком похолодании до -25 в Омске. При этом снег и гололед никуда не уйдут, а продолжат доставлять неудобства омичам.

Фото: омск.пробки-онлайн.рф
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#Юлия Бармина#Город#Пробки#Затор на дороге
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