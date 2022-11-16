Наступил день жестянщика. В Омске за утро произошло 27 аварий

Сегодня, 16 ноября, в Омскую область наконец-то пришла зима. Похолодание привело к многочисленным авариям. По данным региональной Госавтоинспекции с 7:00 уже зарегистрировали 27 ДТП с материальным ущербом.
Сейчас на территории региона наблюдается ухудшение погодных условий – похолодание и снегопад. По данным сайта «Гисметео», сегодня в течение дня температура воздуха будет колебаться от -9 до -2 градусов.
Госавтоинспекция просит водителей соблюдать скоростной режим, избегать обгонов и быть внимательными при появлении пешеходов. Что касается последних, то им следует выходить на дорогу только в том случае, если водители их точно видят и пропускают.