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ДТП с пострадавшими

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Ноябрь
Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня
5 ноября, 14:42
Октябрь
Затопленный отходами подвал, массовое ДТП с фурами и смерть на свадьбе. Омск сегодня
24 октября, 14:51
Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня
19 октября, 14:06
В Омской области произошло жуткое ДТП, унесшее жизни трех человек
19 октября, 11:07
В Омске автобус сбил пенсионерку и ребенка на пешеходном переходе
68-летняя женщина 9-летняя девочка переходили дорогу на «зеленый» свет.
18 октября, 13:40
Экс-майор Гайдамак признал вину в смертельном ДТП на омском метромосту
15 октября, 13:39
Череда ДТП продолжается. На трассе в Омской области столкнулись две фуры
11 октября, 12:50
В Омске молодой водитель врезался в столб и получил травмы
Медицинская помощь также понадобилась его пассажиру.
9 октября, 14:06
Северное сияние, наказание за смертельное ДТП и гадалки-мошенницы. Омск сегодня
8 октября, 14:51
ДТП с пассажирским автобусом в Омске заинтересовалась прокуратора
В аварии на улице Багратиона пострадала пожилая омичка.
7 октября, 12:37
Сентябрь
Прокуратура проследит за ходом проверки деталей ДТП со скорой помощью в Омске
27 сентября, 13:30
В Октябрьском округе Омска произошло ДТП с участием машины скорой помощи
27 сентября, 11:24
Август
Смертельное ДТП, компенсация за стресс в самолете и опасный вредитель. Омск сегодня
15 августа, 14:44
За сутки на дорогах Омской области в ДТП пострадали более десяти человек
В региональном Минздраве рассказали о статистике ДТП в Омской области, за сутки в БСМП №1 доставили более десятка пострадавших.
15 августа, 13:29
Прокуратура поставила на контроль проверку смертельного ДТП на омской трассе
15 августа, 13:10
С ушибами в больнице. На Герцена сбили 12-летнего омича на электросамокате
Вторым участником аварии стал 62-летний водитель «Волги».
13 августа, 10:07
Аэропорт на болоте, смертельная авария и зарплаты медиков. Омск сегодня
8 августа, 15:23
Погибли двое. На омской трассе случилось смертельное ДТП с фурами и легковушкой
На трассе Челябинск–Новосибирск в районе Калачинска произошло ДТП с участием двух фур и легковушки, водитель и пассажир последней погибли.
8 августа, 13:00
На контроле прокуратуры. Из-за водителя автобуса омская пенсионерка сломала руку
6 августа, 14:09
312 пострадавших и 17 погибших. За июль в Омской области произошло более двухсот ДТП
В МВД России сообщили, что в июле на дорогах Омской области произошло 241 ДТП, в авариях погибли 17 человек, еще 312 пострадали.
6 августа, 13:29

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