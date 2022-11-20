Омский «Авангард» обыграл «Ак Барс» и одержал девятую победу подряд

19 ноября в Омске на «G-Drive Арене» прошел матч «Авангарда» против «Ак Барса». Омичи выиграли со счетом 2:1.
В основное время игроки создавали немало голевых моментов, однако первый и второй периоды прошли по нулям. Во второй двадцатиминутке произошла драка нападающего Павла Дедунова с казанским форвардом Никитой Дыняком.
Счет открыли «ястребы» на 45-й минуте. Первый гол числится за защитником Зиятом Пайгиным. «Ак Барс» сравнял шансы на победу на 49-й минуте, там отличился форвард Дмитрий Воронков.
Матч шел на равных. Однако в овертайме гол Владимира Ткачева определил сильнейшую команду на льду. Правда, шайбу судьи засчитали не сразу — выясняли, создал ли хоккеист помеху гостевому вратарю.
Победа над казанцами стала для «Авангарда» девятой подряд. Сейчас омичи имеют в активе 39 очков и занимают пятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.
Напомним, победу над «Ак Барсом» наши земляки одерживали 13 ноября в Казани. Следующий матч «ястребов» пройдет в Омске 23 ноября. Соперник — московский «Спартак».
Напомним, ранее омский клуб объявил об официальном назначении главным тренером Михаила Кравеца. Место ушедшего генерального менеджера Алексея Волкова занял Рашид Хабибулин.