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Никогда такого не было, и вот опять. Утром Омск превратился в очередную пробку

Сегодня, 03:09
Фото: Город55

Рано утром Омск снова встал в пробках

Хотя «Яндекс карты» сообщают о пробках в 6-баллов, на некоторых улицах дорожная ситуация оставляет желать лучшего.

Внезапный приход зимы продолжает доставлять омичам неприятности. Сегодня утром, 17 ноября, в редакцию Города55 обратилась читательница, которая пожаловалась на жуткие пробки.

Хотя «Яндекс карты» сообщают, что дорожная обстановка в городе установилась на отметке 6 баллов, центр города и ряд других улиц буквально встал в одной сплошной пробке.

«Весь Ленинградский мост стоит еще от развязки», — возмутилась читательница.

Кроме моста пробки затронули проспект Маркса, улицы Масленникова, 10 лет Октября, Думская, Гагарина, Конева, Герцена, Фрунзе, Булатова и Красный Путь.

Фото: скриншот Яндекс карты
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#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Пробки
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