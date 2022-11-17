Никогда такого не было, и вот опять. Утром Омск превратился в очередную пробку

Внезапный приход зимы продолжает доставлять омичам неприятности. Сегодня утром, 17 ноября, в редакцию Города55 обратилась читательница, которая пожаловалась на жуткие пробки.
Хотя «Яндекс карты» сообщают, что дорожная обстановка в городе установилась на отметке 6 баллов, центр города и ряд других улиц буквально встал в одной сплошной пробке.
«Весь Ленинградский мост стоит еще от развязки», — возмутилась читательница.
Кроме моста пробки затронули проспект Маркса, улицы Масленникова, 10 лет Октября, Думская, Гагарина, Конева, Герцена, Фрунзе, Булатова и Красный Путь.