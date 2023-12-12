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Владимир Репин

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2023
Берут больше. В Омской области средняя сумма взятки за год выросла более чем в 3 раза
12 декабря 2023, 15:38
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
15 октября 2023, 10:36
Бывший глава УФНС по Омской области получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн
9 октября 2023, 04:57
Убийство пенсионерки и сына, возможная отставка Буркова, бешенство в Омской области
26 марта 2023, 11:08
Смертельные аварии, корь в Омской области, прогнозы на 2023 год
8 января 2023, 08:14
2022
Смертельное ДТП, экологический коллапс и возвращение масочного режима в Омск
18 декабря 2022, 09:02
«Трое из ларца». Из СИЗО могут отпустить гендиректора омского «Нефтегазстроймонтажа»
17 декабря 2022, 07:48
Как живут мобилизованные в Омске, «День жестянщика» и новый генменеджер «Авангарда»
20 ноября 2022, 11:47
С бизнесмена, арестованного за взятку главе омской налоговой, требуют 433 миллиона
Компания Дмитрия Немиша не заплатила НДС и налог на прибыль.
14 ноября 2022, 03:06
Не сидится спокойно. Бывший омский налоговик не признал вину и подал апелляцию
Бывший руководитель УФНС Омской области подал апелляцию в московский суд.
1 ноября 2022, 05:48
Военное положение, выплаты мобилизованным, арест экс-главы омской налоговой Репина
23 октября 2022, 07:00
Бывший руководитель омского УФНС Репин сменил род деятельности
Владимир Репин перешел на работу в структуру МЧС и вышел на федеральный уровень.
11 июля 2022, 11:58

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