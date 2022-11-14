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Александр Бурков поручил обезопасить омские дороги

Сегодня, 08:47
Фото: 1MI
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В ближайшие дни главная задача дорожников — расчистка улиц от гололеда и снега.

По сообщению правительства Омской области, Александр Бурков поручил уделить особое внимание расчистке улиц и дворов от гололеда и снега. В ближайшие дни это задача должна быть в приоритете дорожников и коммунальщиков.

«Сейчас у нас мокрый снег, а дальше — начнётся обледенение. Важно, чтобы управляющие компании сегодня свои придомовые территории обслуживали. А то на основных трассах мы всё обрабатываем, а возле домов, смотрим, ряд нерадивых управляющих компаний свои обязанности не выполняют», — отметил Губернатор Александр Бурков.

Также, под постоянным контролем необходимо держать вопросы прохождения отопительного сезона, добавили в ведомстве. В круглосуточном режиме вести мониторинг тепла в жилом секторе и соцобъектах.

Напомним, что Госавтоинспекция просит быть внимательными жителей Омской области. Из-за снегопада условия на дорогах изменились и стали опаснее — тормозной путь машин стал длиннее, а управляемость авто сильно снизилась.

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#Город#Дороги#Гололед#Уборка снега#Снег#Юлия Бармина
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