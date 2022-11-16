Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Крупное возгорание. В Омске загорелась пятиэтажка

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске загорелся пятиэтажный дом

Сотрудники МЧС спасли 20 человек.

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, 15 ноября, ночью, в Омске загорелся пятиэтажный дом. Случай оказался не из легких. Жилое здание ранее было общежитием. А это означает: сплошные коридоры и угроза для людей в виде дыма и огня. 

Огонь распространялся стремительно, и вскоре опасный дым заполнил лестничный пролет и коридоры дома. Выяснилось, что горел строительный и бытовой мусор на эвакуационных лестничных маршах. 36 спасателей разделились на два звена: одни спасали людей, а другие тушили пламя. Помимо этого было задействовано восемь единиц пожарно-спасательной техники.

Сотрудники МЧС успели прекратить распространение огня, когда пламя перекинулось на чердачное помещение. В итоге, жилая часть здания, другой лестничный марш и кровля дома не пострадали. А всех людей успели вывести. Самостоятельно эвакуировались 50 человек, еще 20 спасли огнеборцы.

В настоящее время выясняется причина пожара, общая площадь которого составила 150 кв.м. 

Отметим, что за прошедшие сутки в Омской области пожарные выезжали 6 раз.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
География омских пожаров. Мотоциклы вчера не спаслись, зато люди не пострадали
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Происшествия#ГУ МЧС по Омской области#Возгорание#Огонь
Подпишитесь
«Верните наши деньги!»: клиенты омской юрфирмы ИП Латынцев нашли ее по новому адресу
Вчера, 14:05
Назван кандидат на пост генменеджера омского «Авангарда»
Сегодня, 15:35
Третий карантин за год. В Омской области выявили новый очаг опасного вируса
Сегодня, 16:07
Стало известно, кто займется строительством троллейбусной сети на Левобережье Омска
Сегодня, 11:03
Военный следком возбудил уголовное дело после драки в Омске
Сегодня, 11:34
Омичи пережили многочасовое ожидание рейсов. Омский аэропорт снова придут проверять
Сегодня, 12:55