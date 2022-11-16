Крупное возгорание. В Омске загорелась пятиэтажка

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, 15 ноября, ночью, в Омске загорелся пятиэтажный дом. Случай оказался не из легких. Жилое здание ранее было общежитием. А это означает: сплошные коридоры и угроза для людей в виде дыма и огня.