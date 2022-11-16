Крупное возгорание. В Омске загорелась пятиэтажка

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, 15 ноября, ночью, в Омске загорелся пятиэтажный дом. Случай оказался не из легких. Жилое здание ранее было общежитием. А это означает: сплошные коридоры и угроза для людей в виде дыма и огня.
Огонь распространялся стремительно, и вскоре опасный дым заполнил лестничный пролет и коридоры дома. Выяснилось, что горел строительный и бытовой мусор на эвакуационных лестничных маршах. 36 спасателей разделились на два звена: одни спасали людей, а другие тушили пламя. Помимо этого было задействовано восемь единиц пожарно-спасательной техники.
Сотрудники МЧС успели прекратить распространение огня, когда пламя перекинулось на чердачное помещение. В итоге, жилая часть здания, другой лестничный марш и кровля дома не пострадали. А всех людей успели вывести. Самостоятельно эвакуировались 50 человек, еще 20 спасли огнеборцы.
В настоящее время выясняется причина пожара, общая площадь которого составила 150 кв.м.
Отметим, что за прошедшие сутки в Омской области пожарные выезжали 6 раз.