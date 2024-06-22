gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Мобилизованные

Выбрать дату
2024
Суд все решил. Призванный омич во время мобилизации уехал отдыхать домой
Оказалось, что у мужчины в Омской области остался несовершеннолетний ребенок.
22 июня, 08:14
2023
Еще 170 тысяч. Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ
2 декабря 2023, 09:29
Мог внезапно заснуть. Мобилизованного год насильно держали в казарме под Омском
3 ноября 2023, 05:55
Важно. В правительстве поддержали проект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации
3 августа 2023, 11:45
Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки
19 июля 2023, 11:24
В зоне СВО погиб мобилизованный из Омской области
8 июля 2023, 13:23
Мобилизованным омичам предоставят отсрочку по аренде областного имущества и земли
Мера поддержки коснется как физических, так и юридических лиц.
20 апреля 2023, 10:53
В Омской области в Черлакском районе простятся с погибшим мобилизованным
Военнослужащий в течение трех месяцев считался погибшим без вести.
11 апреля 2023, 08:26
В Омске семьям мобилизованных разрешат бесплатно посещать занятия в спортивных школах
13 марта 2023, 13:50
Омичам вручили грамоты за поддержку мобилизованных
Жители региона получили награды от областного правительства за помощь мобилизованным и патриотизм.
9 марта 2023, 09:14
В послании к Федеральному собранию Путин предложил отпускать военных домой на 14 дней
Речь шла о 14 днях без учета времени на дорогу.
21 февраля 2023, 10:21
В Омске семьям мобилизованных помогут с вывозом снега в частном секторе
Этот вопрос будут решать на уровне глав окружных администраций.
21 февраля 2023, 06:08
Из Омской области в зону СВО торжественно отправили мобилизованных бойцов
Перед отправкой мужчины проходили подготовку в течение нескольких месяцев.
9 февраля 2023, 02:13
«Жена героя». Омская область присоединилась к всероссийской акции
В первой фотосессии приняли участие жены кадровых офицеров, добровольцев и мобилизованных.
6 февраля 2023, 07:22
2022
Бурков поручил главам районов проконтролировать поддержку семей мобилизованных
Глава региона провел совещание.
22 ноября 2022, 03:49
Как живут мобилизованные в Омске, «День жестянщика» и новый генменеджер «Авангарда»
20 ноября 2022, 11:47
Частичная мобилизация. В Омске отправили в часть мужчину с раком кожи
Госпиталь отказался подтвердить категорию. В Омске произошел вопиющий случай мобилизации ракового больного.
10 ноября 2022, 11:37
Поддержка семей мобилизованных, пожар в детском саду и крупный обман. Омск в среду
9 ноября 2022, 13:59
В Омской области ввели дополнительную меру поддержки для семей мобилизованных
Речь идет о компенсации затрат на заработную плату при трудоустройстве.
9 ноября 2022, 11:57
Выплаты мобилизованным, НЛО и собака-путешественница. Омск сегодня
Итоги среды.
2 ноября 2022, 13:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика