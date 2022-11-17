Пресс-служба администрации Омска сообщила о том, как организована поддержка семей мобилизованных в сфере образования. Сейчас дошкольные учреждения в Омске посещают 435 детей, чьи папы призваны в рамках частичной мобилизации. Еще 342 ребенка обучаются в общеобразовательных школах.