Пресс-служба администрации Омска сообщила о том, как организована поддержка семей мобилизованных в сфере образования. Сейчас дошкольные учреждения в Омске посещают 435 детей, чьи папы призваны в рамках частичной мобилизации. Еще 342 ребенка обучаются в общеобразовательных школах.
Напомним, меры поддержки для семей мобилизованных вступили в силу с 15 октября. Детям мобилизованных мужчин в соответствии с Указом предоставляется бесплатное питание в школах. Семьи освобождаются от платы за посещение детских садов, кружков и секций.
Также для детей и семей мобилизованных организованы социально-психологические службы, в которых можно проконсультироваться и получить помощь.
В администрации объяснили, что родителю или опекуну не требуется подтверждать факт призыва члена семьи на военную службу. Информация о мобилизованных гражданах поступает в образовательные учреждения в рамках межведомственного взаимодействия.