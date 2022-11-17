Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Льготы коснулись 777 детей в Омске. Семьям мобилизованных уменьшили траты на ребенка

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске 777 детям мобилизованных назначили льготы в школе и детском саду

Семьям омских мобилизованных уменьшили финансовую нагрузку. Льготы оформили на школьников и детсадовцев.

Пресс-служба администрации Омска сообщила о том, как организована поддержка семей мобилизованных в сфере образования. Сейчас дошкольные учреждения в Омске посещают 435 детей, чьи папы призваны в рамках частичной мобилизации. Еще 342 ребенка обучаются в общеобразовательных школах.

Напомним, меры поддержки для семей мобилизованных вступили в силу с 15 октября. Детям мобилизованных мужчин  в соответствии с Указом предоставляется бесплатное питание в школах. Семьи освобождаются от платы за посещение детских садов, кружков и секций.

Также для детей и семей мобилизованных организованы социально-психологические службы, в которых можно проконсультироваться и получить помощь.

В администрации объяснили, что родителю или опекуну не требуется подтверждать факт призыва члена семьи на военную службу. Информация о мобилизованных гражданах поступает в образовательные учреждения в рамках межведомственного взаимодействия.

Пакет помощи семьям омских мобилизованных собран и упакован. Вышел указ губернатора
Узнать подробнее
Льготы и выплаты омичам, мобилизованным на Украину
Узнать подробнее
#Город#Частичная мобилизация в России#Новости#Омск#Дети#Льготы#Питание школьников#Детский сад#Секции#Мэрия#Дарья Зыкова
Подпишитесь
«Тебя заберет тьма». Омич нарисовал на двери ветерана нацистский символ
Сегодня, 12:51
Закон бумеранга. СКК имени Блинова отдаст подрядчику в три раза больше, чем взыскал
Сегодня, 15:18
В Омске решили выставить на продажу здание известного кинотеатра
Сегодня, 10:50
Из Омской области в зону СВО уедет еще одна группа мобилизованных
Сегодня, 16:29
В Омске официально утвердили 78 маршрутов, которые переведут на регулируемый тариф
Сегодня, 14:34
Никогда такого не было, и вот опять. Утром Омск превратился в очередную пробку
Сегодня, 09:09