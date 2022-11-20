Кто в опасности? В районе Омской области введен карантин из-за анемии

В Любинском районе ввели карантин. Причина — инфекционная анемия лошадей. Приказ 18 ноября подписал начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.
Очаги инфекции обнаружили в личных подсобных хозяйствах села Тавричанка на улицах Юбилейная, Молодежная, а также в рабочем поселке Любинский на улице Некрасова. Потенциально опасной признали территории соответствующих населенных пунктов.
До 1 февраля 2023 года вводится ряд ограничений. На указанных зонах запрещено ввозить и вывозить животных, посещать участки посторонним лицам, собирать, хранить и использовать биоматериалы лошадей, вывозить корм и инвентарь, реализовывать продукты производства больных особей, проводить ярмарки и выставки с участием животных. Ветеринарам предстоит ликвидировать очаги инфекционной анемии лошадей.
Напомним, ранее мы сообщали о карантине в Калачинском районе. Там обнаружили очаг бешенства.