Кто в опасности? В районе Омской области введен карантин из-за анемии

До 1 февраля 2023 года вводится ряд ограничений. На указанных зонах запрещено ввозить и вывозить животных, посещать участки посторонним лицам, собирать, хранить и использовать биоматериалы лошадей, вывозить корм и инвентарь, реализовывать продукты производства больных особей, проводить ярмарки и выставки с участием животных. Ветеринарам предстоит ликвидировать очаги инфекционной анемии лошадей.