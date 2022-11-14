В пресс-службе омской Госавтоинспекции жителей региона предупредили о проблемах, которые уже возникли на дорогах из-за ночных снегопадов. Водителей и пешеходов просят быть максимально внимательными при передвижении по городу.
Всего за 4 часа с 6 до 10 часов утра в Омске случилось сразу 25 аварий. Почти все они случились из-за несоблюдения дистанции и правил маневрирования на дорогах. Из-за снегопада тормозной путь машин стал длиннее, а управляемость авто сильно снизилась.
Водителей просят учитывать изменившиеся условия на дорогах, не совершать резких маневров и четко планировать свои поездки. Также в Госавтоинспекции напомнили о необходимости «переобуть» авто, если автолюбители до сих пор этого не сделали.
Пешеходов также просят быть внимательными при движении по городу, особенно при переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Обильный снегопад снижает видимость водителей на дороге, и потому пешеходам необходимо обозначать себя светоотражающими элементами.