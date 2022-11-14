Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Меняем машины на сани. Омичей предупредили о серьезных проблемах на дорогах

Сегодня, 05:49
Фото: 1MI

Снегопады в Омске серьезно усложнили передвижение по улицам

Жителей Омской области предупредили о последствиях бурных снегопадов — водителей просят быть особенно внимательными.

В пресс-службе омской Госавтоинспекции жителей региона предупредили о проблемах, которые уже возникли на дорогах из-за ночных снегопадов. Водителей и пешеходов просят быть максимально внимательными при передвижении по городу.

Всего за 4 часа с 6 до 10 часов утра в Омске случилось сразу 25 аварий. Почти все они случились из-за несоблюдения дистанции и правил маневрирования на дорогах. Из-за снегопада тормозной путь машин стал длиннее, а управляемость авто сильно снизилась.

Водителей просят учитывать изменившиеся условия на дорогах, не совершать резких маневров и четко планировать свои поездки. Также в Госавтоинспекции напомнили о необходимости «переобуть» авто, если автолюбители до сих пор этого не сделали.

Пешеходов также просят быть внимательными при движении по городу, особенно при переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Обильный снегопад снижает видимость водителей на дороге, и потому пешеходам необходимо обозначать себя светоотражающими элементами.

Похолодание не поможет. Омск продолжит активно засыпать снегом
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Дорога#Снегопад#Водитель#Госавтоинспекция
Подпишитесь
На омский минздрав подали в суд. Главврач городской больницы недовольна увольнением
Сегодня, 14:01
В аэропорту задержки и отмены. Самолеты не прилетают за омичами
Сегодня, 11:38
Омичам нужно больше 23 лет, чтобы расплатиться с ипотекой
Сегодня, 12:20
Вторая попытка. В Омске хотят отремонтировать здание-памятник у Телецентра
Сегодня, 10:20
Московская фирма решила обанкротить омскую «Тепловую компанию»
Сегодня, 14:39
Конкурсный управляющий «ОШИ» решил обанкротить компанию Константина Веретено
Сегодня, 15:57