gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Соцсети

Выбрать дату
Ноябрь
Доставка с «непристойным названием». В Омске выставили на продажу сеть «Ёбидоёби»
15 ноября, 08:26
«Дыши и задыхайся»: омичам рассказали о состоянии воздуха в городе
15 ноября, 02:43
Октябрь
Омские чиновники обратились в полицию из-за вырубок на Лермонтова
30 октября, 10:19
«Бесплатный бассейн с теплой водой»: омичи шутят в соцсетях из-за уличного ремонта
26 октября, 08:43
В Центральном округе Омска сгорел частный дом
26 октября, 04:29
Учительницу уволили за видео про «мелких ублюдков»: омские эксперты высказали мнение
22 октября, 03:52
Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет
21 октября, 02:50
«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»
18 октября, 10:54
Небесное шоу: огромная луна и яркая комета захватили внимание омичей
17 октября, 08:59
В омских Нефтяниках неизвестный устроил стрельбу по людям: правда или фейк
16 октября, 12:34
Улицу заливает кипятком. В Омске прорвало трубу на Космическом проспекте
Инцидент произошел из-за повреждения на подземной теплотрассе.
16 октября, 04:08
Сентябрь
Омичей напугали сообщения о готовящихся нападениях на школы
30 сентября, 03:43
В омской мэрии опровергли повышение стоимости аренды трамваев для экскурсий
25 сентября, 08:04
Неизвестные готовятся напасть на школы Омска: правда или фейк
24 сентября, 13:51
Омский «слив». В приток Иртыша стекают опасные отходы
24 сентября, 09:39
Персиковая луна над городом: омичи поделились кадрами необычного явления
20 сентября, 10:56
Запахи гари и дыма: в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
20 сентября, 02:28
«Крыша сложится на головы». Омичи боятся за своих детей в детских садах
11 сентября, 07:53
Кашпо вместо кленов. Омичам рассказали, что построят возле кинотеатра Маяковский
6 сентября, 11:41
Август
Работает со сбоями. Пользователи Telegram столкнулись с проблемой
19 августа, 02:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика