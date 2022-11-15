Семь лет — один ответ. В омский суд поступило 27 апелляций по делу о казарме ВДВ

16 августа Омский гарнизонный военный суд вынес приговоры по делу обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый. Ранее мы писали, что на скамье подсудимых было 11 человек, 6 из них получили сроки. Дело шло семь лет, и еще не окончено. Приговор до сих пор так не вступил в законную силу по причине апелляций.