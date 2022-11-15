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Семь лет — один ответ. В омский суд поступило 27 апелляций по делу о казарме ВДВ

Сегодня, 12:08
Фото: Город55

В Омске суд забросали жалобами на приговоры об обрушении казармы

Омская казарма ВДВ продолжает быть причиной судебных разбирательств. Не согласны с обвинениями как защитники, так и потерпевшие.

16 августа Омский гарнизонный военный суд вынес приговоры по делу обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый. Ранее мы писали, что на скамье подсудимых было 11 человек, 6 из них получили сроки. Дело шло семь лет, и еще не окончено. Приговор до сих пор так не вступил в законную силу по причине апелляций.

Как сообщило издание «Новый Омск», Омский гарнизонный военный суд принял сразу 27 апелляционных жалоб: 5 от осужденных, 10 — от их защитников и 12 жалоб от потерпевших. Почти все из них уже приняты к рассмотрению. Кто именно подал апелляции — не сообщается.

Напомним, всем подсудимым следствие предъявляло обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть группы лиц». Под обломками рухнувшей казармы в Светлом погибли 24 человека.

Приговор по обрушению казармы ВДВ в Омске. Кто и какие сроки получил за трагедию
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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омск#Апелляция#Уголовное дело#Обрушение казармы ВДВ
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