Семь лет — один ответ. В омский суд поступило 27 апелляций по делу о казарме ВДВ

16 августа Омский гарнизонный военный суд вынес приговоры по делу обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый. Ранее мы писали, что на скамье подсудимых было 11 человек, 6 из них получили сроки. Дело шло семь лет, и еще не окончено. Приговор до сих пор так не вступил в законную силу по причине апелляций.
Как сообщило издание «Новый Омск», Омский гарнизонный военный суд принял сразу 27 апелляционных жалоб: 5 от осужденных, 10 — от их защитников и 12 жалоб от потерпевших. Почти все из них уже приняты к рассмотрению. Кто именно подал апелляции — не сообщается.
Напомним, всем подсудимым следствие предъявляло обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть группы лиц». Под обломками рухнувшей казармы в Светлом погибли 24 человека.