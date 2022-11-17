«Дорогой Дедушка Мороз!» В Омске открывается сказочная почта

По сообщению пресс-центра администрации города Омска, с 18 ноября начинается традиционные новогодний проект «Сказочная почта Деда Мороза».
Отправить свое письмо Деду Морозу маленькие и взрослые омичи могут в любой из муниципальных библиотек города до 26 декабря. Там же, через некоторое время жители города могут получить ответ.
Поучаствовать в проекте можно и через Интернет. Любой желающий может написать Деду Морозу электронное письмо, а в ответ получить мультимедийную открытку с поздравлением.
Отметим, что в 2021 году Дед Мороз отправил омичам более тысячи бумажных и электронных писем.