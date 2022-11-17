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«Дорогой Дедушка Мороз!» В Омске открывается сказочная почта

Сегодня, 12:20
Фото: 1MI
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В Омске начинает свою работу «почта Деда Мороза»

Отправить свое письмо омичи могут до 26 декабря.

По сообщению пресс-центра администрации города Омска, с 18 ноября начинается традиционные новогодний проект «Сказочная почта Деда Мороза».

Отправить свое письмо Деду Морозу маленькие и взрослые омичи могут в любой из муниципальных библиотек города до 26 декабря. Там же, через некоторое время жители города могут получить ответ.

Поучаствовать в проекте можно и через Интернет. Любой желающий может написать Деду Морозу электронное письмо, а в ответ получить мультимедийную открытку с поздравлением.

Отметим, что в 2021 году Дед Мороз отправил омичам более тысячи бумажных и электронных писем.

#Юлия Бармина#Город#Новый год
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