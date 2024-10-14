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Дмитрий Рябыкин

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2024
Бывший тренер омского «Авангарда» Рябыкин рассказал, почему «ястребы» проигрывают
Экс-наставник омичей считает, что команда не может справиться с оказываемым на них давлением.
14 октября, 04:09
«Не хочет стать жертвой политиканов»: Рябыкин — об отказах Ягра вернуться в Омск
12 августа, 03:03
Экс-тренер «Авангарда» назвал Омск лучшим местом для «Матча звезд КХЛ»
Столица Омской области до последнего претендовала на проведение «Матча звезд», однако в КХЛ предпочтение отдали соседнему Новосибирску. Однако с этим решением готов поспорить Дмитрий Рябыкин — по его мнению, Омск был бы идеальным местом для «звездных выходных».
11 августа, 07:13
2023
Наставник «Витязя» о проигрыше «Авангарду»: «В актив можем занести только 2 период»
Дмитрий Рябыкин уверен, что сегодня «ястребы» были куда свежее, чем его подопечные.
29 ноября 2023, 19:12
Капитан омского «Авангарда» высказался о «Витязе»: «Они цепко и системно играют»
На родном льду «ястребы» одолели подопечных Дмитрия Рябыкина со счетом 4:1.
29 ноября 2023, 18:49
Экс-тренер омского «Авангарда» Рябыкин возглавил подмосковный «Витязь»
Сейчас команда занимает 11 место Западной конференции КХЛ.
8 октября 2023, 11:30
Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области
7 мая 2023, 08:00
Учителя-педофилы, перекрытие Ленинградского моста, ремонт омского драмтеатра
5 февраля 2023, 09:24
«Вечером он мне набрал и сказал: тебя уволили». Рябыкин об Омске, Хартли и Волкове
Хоккеист считает омский клуб родным, так как провел в нем почти 20 лет, как на позиции игрока, так и в тренерском штабе.
2 февраля 2023, 08:48
2022
Как живут мобилизованные в Омске, «День жестянщика» и новый генменеджер «Авангарда»
20 ноября 2022, 11:47
Конец частичной мобилизации, нападение с ножом на пенсионерку, главная елка в Омске
30 октября 2022, 11:40
Андрей Коваленко посочувствовал «Авангарду» и похвалил «Металлург» за Рябыкина
Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался по поводу осенней отставки тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина.
28 октября 2022, 05:59
Военное положение, выплаты мобилизованным, арест экс-главы омской налоговой Репина
23 октября 2022, 07:00
Феерия шайб. Омский «Авангард» болезненно проиграл магнитогорскому «Металлургу»
На двоих команды забросили 11 шайб, а встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу магнитогорцев.
17 октября 2022, 16:50
Озвучено новое место работы экс-главного тренера омского «Авангарда» Рябыкина
Встреча с бывшими игроками состоится уже 17 октября.
16 октября 2022, 07:09
«Авангард» расторг контракт с главным тренером Дмитрием Рябыкиным
Исполнять обязанности наставника «ястребов» будет Михаил Кравец.
10 октября 2022, 12:16
Частичная мобилизация, «ковидный» оперштаб, извинения омского депутата Степаненко
25 сентября 2022, 08:43
Итоги выборов в омский горсовет, ситуация с «Ред Вингс», первая победа «Авангарда»
18 сентября 2022, 07:50
Изменения грянули. Названо имя нового тренера омского «Авангарда»
18 сентября 2022, 03:57
Главный тренер омского «Авангарда» Рябыкин: «Попросили ребят не мудрить в зоне атаки»
Наставник команды поделился впечатлениями от первой победы в регулярном чемпионате КХЛ.
16 сентября 2022, 17:16

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