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Желающих нет. В Ленинском округе Омска откроют всего шесть елочных базаров из 22

Сегодня, 06:13
Фото: Город55

В Ленинском округе Омска откроют всего шесть елочных базаров

Участки под размещение елочных базаров в этом году оказались невостребованными.

В пресс-службе мэрии  Омска рассказали об адресах елочных базаров в Ленинском округе Омска. Пока предприниматели заняли всего шесть площадок из 22 — остальные места оказались не слишком привлекательными.

С 1 декабря купить главное новогоднее украшение омичи смогут по следующим адресам:

  • ул. Серова, 13;
  • ул. Д. Бедного, 69;
  • ул. Крыловская, 23;
  • просп. Сибирский, 7;
  • ул. 6-я Станционная, 2 к. 3;
  • ул. 6-я Станционная, 31.

Отмечается, что на всех шести точках будут следить за чистотой и порядком. После завершения торговли предприниматели будут обязаны убрать торговую точку. Контролировать работы будут представители окружной администрации. 

Ранее Город55 сообщал об адресах елочных базаров на Левобережье. Кстати, в этом году предприниматели собираются продавать елки по цене от 400 до 1.5 тыс рублей в зависимости от дерева. 

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#Ольга Акамова#Елка#Базар#Растение#Омская область#Новости#Город
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