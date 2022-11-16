В пресс-службе мэрии Омска рассказали об адресах елочных базаров в Ленинском округе Омска. Пока предприниматели заняли всего шесть площадок из 22 — остальные места оказались не слишком привлекательными.
С 1 декабря купить главное новогоднее украшение омичи смогут по следующим адресам:
Отмечается, что на всех шести точках будут следить за чистотой и порядком. После завершения торговли предприниматели будут обязаны убрать торговую точку. Контролировать работы будут представители окружной администрации.
Ранее Город55 сообщал об адресах елочных базаров на Левобережье. Кстати, в этом году предприниматели собираются продавать елки по цене от 400 до 1.5 тыс рублей в зависимости от дерева.