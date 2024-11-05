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Прокуратура

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5 ноября
Битва за изъятую землю: Оркиш пытается вернуть себе участки у омского Дендросада
5 ноября, 13:02
В Омске УДХБ задолжало поставщикам 15,7 млн
Сумму оплатили после вмешательства прокуратуры.
5 ноября, 03:48
2 ноября
Игнорировали представление: в Омской области долго не ремонтировали убитую дорогу
В Русско-Полянском районе местным длительное время приходилось добираться по дороге с многочисленными выбоинами.
2 ноября, 05:45
1 ноября
«Плакать хочется»: как затопленные дачи в омском Осташково сковывает льдом
1 ноября, 11:51
Нажился на земле. У омича через суд хотят забрать участок в элитной Чукреевке
Мужчина выкупил участки у муниципалитета за льготные 189 тысяч, а продал три из них за 4,2 млн рублей.
1 ноября, 08:57
31 октября
На Левобережье Омска 45-летняя женщина на ходу выпала из салона маршрутки
Маршрутка № 344 стала участником аварии в Кировском округе. Одна из пассажиров выпала на проезжую часть.
31 октября, 12:00
Эксклюзив. Генерал-лейтенант и выходец из ДНР. В омском минимущества появился новый заместитель
31 октября, 08:42
Кто-то ворует крышки: в мэрии прокомментировали случай с упавшей 6-летней омичкой
31 октября, 06:56
Засмотрелась на снег. 6-летняя омичка упала в колодец на бульваре Архитекторов
31 октября, 06:18
До пяти лет тюрьмы. В Омске завершено расследование ДТП с погибшим пенсионером
В Омске прокуратура завершила расследование уголовного дела, связанного с гибелью 84-летнего пешехода в результате ДТП.
31 октября, 05:50
30 октября
Бастрыкин взял под контроль дело о нападении омского студента на преподавателя
Председатель следкома взял под личный контроль расследование инцидента в ОмГУ, где студент напал на преподавателя с перцовым баллончиком из-за неудовлетворительной оценки.
30 октября, 12:17
В школах кормят лучше. Омичка пожаловалась на питание в детских садах
30 октября, 05:42
29 октября
В Омской области 15-летнего юношу заключили под стражу за нападение на таксиста
В Марьяновском районе 15-летний подросток был задержан после того, как напал на таксистку и угнал ее автомобиль.
29 октября, 11:55
Холод в Знаменском районе: как омская прокуратура решила проблему с отоплением
Прокуратура инициировала административные дела против директора «Знаменского ЖКХ» после выявления нарушений в подаче тепла в многоквартирные дома и учреждения.
29 октября, 07:05
Сорвали все сроки. В Омске экс-подрядчика школы оштрафовали на 47 миллионов рублей
29 октября, 04:45
28 октября
Сильно покусали ребенка. На заведующую омского детсада из-за нарушений возбудили дело
Прокуратура Октябрьского округа Омска инициировала проверку после того, как стало известно о случаях укусов, произошедших в детском саду.
28 октября, 07:25
22-летнего омича признали виновным в ДТП с трагическими последствиями
28 октября, 06:14
Хотел снять музей с высоты. Омич заплатит штраф за незаконный запуск квадрокоптера
Предварительно он не согласовывал запуск устройства с властями, что и стало причиной административного дела.
28 октября, 03:59
25 октября
Оказывает интим-услуги. Омич оклеветал знакомого, обозвав его проститутом
Суд встал на защиту потерпевшего, злоумышленнику назначили наказание.
25 октября, 05:03
24 октября
Свадьба с печальным концом: в Омске жених обвиняется в умышленном убийстве
Жениху грозит до 9 лет лишения свободы за смерть гостя, с которым он вступил в конфликт. Прокуратура настаивает на умышленном характере действий новобрачного.
24 октября, 08:14

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