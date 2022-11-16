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Назван кандидат на пост генменеджера омского «Авангарда»

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI

На место генменеджера омского «Авангарда» прочат Рашида Хабибулина

СМИ выяснили, кто претендует на пост генерального менеджера омского «Авангарда» после увольнения Волкова.

Портал «Чемпионат» со ссылкой на неназванный источник сообщает, что на место генерального менеджера омского «Авангарда» после увольнения Алексея Волкова назначат Рашида Хабибулина. Сейчас он работает в должности советника председателя совета директоров омского клуба Александра Крылова.

В то же время бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский в беседе со «Спорт-Экспресс» сообщил, что готов вернуться в команду, если ему поступит такое предложение.

Напомним, в минувший понедельник, 14 ноября, стало известно об увольнении Алексея Волкова с поста генменеджера команды. Он работал на этом посту больше года.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков покинул свой пост
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#Новости#Омская область#Авангард#Хоккей#Омский авангард#Ольга Акамова#Спорт#Алексей Волков#Максим Сушинский#Рашид Хабуллин
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