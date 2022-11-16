Назван кандидат на пост генменеджера омского «Авангарда»

Портал «Чемпионат» со ссылкой на неназванный источник сообщает, что на место генерального менеджера омского «Авангарда» после увольнения Алексея Волкова назначат Рашида Хабибулина. Сейчас он работает в должности советника председателя совета директоров омского клуба Александра Крылова.
В то же время бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский в беседе со «Спорт-Экспресс» сообщил, что готов вернуться в команду, если ему поступит такое предложение.
Напомним, в минувший понедельник, 14 ноября, стало известно об увольнении Алексея Волкова с поста генменеджера команды. Он работал на этом посту больше года.