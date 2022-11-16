География омских пожаров. Мотоциклы вчера не спаслись, зато люди не пострадали

На Левобережье случился пожар покрупнее. О нем стало известно в 21:09. пожар охватил сразу два участка: на одном был жилой дом и гараж с автомобилем 2011 года, а на втором — только гараж, зато набитый техникой. Два легковых автомобиля2012 и 2017 года выпуска и два свеженьких мотоцикла 2020 года.