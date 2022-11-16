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География омских пожаров. Мотоциклы вчера не спаслись, зато люди не пострадали

Сегодня, 10:05
Фото: Город55
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Пожарные Омской области за прошедшие сутки выезжали 6 раз

У омских пожарных выдались нелегкие сутки. Много квадратных метров разобранных крыш и построек.

Как сообщает пресс-служба МЧС Омской области, вчера пожарные выезжали 6 раз.

Вечером в Октябрьском округе загорелась квартира в пятиэтажке. На момент прибытия спасателей был замечен слабый запах дыма, доносящийся из квартиры на первом этаже. Чтобы попасть в квартиру, пожарным пришлось использовать бензорез. Пожар повредил внутреннюю отделку, мебель и вещи на небольшой площади. Однако стены квартиры оказались закопчены полностью.

На Левобережье случился пожар покрупнее. О нем стало известно в 21:09. пожар охватил сразу два участка: на одном был жилой дом и гараж с автомобилем 2011 года, а на втором — только гараж, зато набитый техникой. Два легковых автомобиля2012 и 2017 года выпуска и два свеженьких мотоцикла 2020 года.

К прибытию первого подразделения горела кровля обоих гаражей на всей площади и существовала угроза перехода огня на жилые дома. Всего над тушением пожара работало 3 звена газодымозащитников, 7 спецмашин и 39 человек личного состава. Тушили больше часа, полностью закончили в 23:33. Горело 137 кв. м. У одной из машин пострадал моторный отсек, а мотоциклы спасти не удалось.

В Ленинском округе загорелась крыша нерабочей птицефабрики. Привлекались от МЧС России 3 пожарных автомобиля, 14 человек личного состава. Работало 3 звена газодымозащитной службы. В 21:11 получили сообщение, в 00:21огонь ликвидировали. Пришлось разбирать 150 кв. м. кровли.

Тушили 9 часов. В Таре загорелся двухэтажный частный дом. К приезду подразделения горел сам дом и веранда на всей площади, огонь собирался перекинуться на два жилых дома по соседству. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 8 человек, в том числе 5 детей. Дом и веранду на 190 кв. м. пришлось разбирать. Сообщили о пожаре поздно ночью, в 03:30, огонь полностью ликвидирован в 12:20.

Также пожарные Омской области тушили большой сарай в Русской Поляне и выезжали 1 раз тушить траву и мусор.

Напомним, недавно был счастливый случай спасения, растрогавший омичей:

Спасенный от огня. В Омске кота вызволили из горящего дома
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожарные#Тушение пожара
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