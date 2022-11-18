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Омский «Авангард» официально назначил Михаила Кравеца на пост главного тренера

Сегодня, 12:05
Фото: Омский Авангард
Назначение утвердил Совет директоров команды.

В официальном паблике омского «Авангарда» появилось сообщение о двух назначениях в команде. Главное объявление — назначения Михаила Кравеца на пост главного тренера команды.

Кравец сменил на этом посту Дмитрия Рябыкина и исполнял обязанности главного тренера до сегодняшнего дня. Теперь он официально вступил в эту должность. Под руководством Михаила Кравеца «Авангард» выиграл восемь игр подряд.

Также в «Авангарде» сообщили о назначении нового генменеджера клуба. Им стал Рашид Хабибулин. Он занял место недавно покинувшего пост Алексея Волкова.

#Омск#Город#Новости#Авангард#Хоккей#Ольга Акамова
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