Омский «Авангард» официально назначил Михаила Кравеца на пост главного тренера

В официальном паблике омского «Авангарда» появилось сообщение о двух назначениях в команде. Главное объявление — назначения Михаила Кравеца на пост главного тренера команды.
Кравец сменил на этом посту Дмитрия Рябыкина и исполнял обязанности главного тренера до сегодняшнего дня. Теперь он официально вступил в эту должность. Под руководством Михаила Кравеца «Авангард» выиграл восемь игр подряд.
Также в «Авангарде» сообщили о назначении нового генменеджера клуба. Им стал Рашид Хабибулин. Он занял место недавно покинувшего пост Алексея Волкова.